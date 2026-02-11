Los bachateros Prince Royce y Romeo Santos cantarán en Miami en el “Premio lo nuestro”

La ceremonia de Premio Lo Nuestro 2026 promete convertirse en una auténtica celebración de la música latina, y uno de los momentos más esperados será el reencuentro en el escenario de dos figuras emblemáticas de la bachata: Romeo Santos y Prince Royce. El llamado “rey” y el “príncipe” del género compartirán micrófono el próximo 19 de febrero en el Kaseya Center de Miami, en una noche que rendirá homenaje a los ritmos del Caribe.

La expectativa es alta, no solo por la magnitud del evento, sino por lo que representa ver juntos a dos artistas que han marcado generaciones dentro del género tropical. Ambos interpretarán una mezcla de sus más recientes éxitos incluidos en su álbum conjunto “Better Late Than Never”, producción que ha consolidado su colaboración artística.

Para los seguidores de la bachata, este junte simboliza una unión histórica. Romeo Santos, con su trayectoria desde Aventura hasta su exitosa carrera como solista, y Prince Royce, quien revitalizó el género con un estilo romántico y contemporáneo, representan dos etapas fundamentales en la expansión global de la bachata.

La gala, organizada por TelevisaUnivision, tendrá como eje central la diversidad musical latina. La producción ha destacado que esta edición contará con momentos dedicados a los sonidos caribeños, resaltando la influencia cultural de República Dominicana y Puerto Rico en el panorama internacional.

A esta velada se sumará el colombiano Silvestre Dangond, una de las voces más representativas del vallenato moderno. El artista hará su debut televisivo interpretando “Una vaina bien” junto a Sebastián Yatra, en una colaboración que fusiona tradición y pop latino. El homenaje a la excelencia también tendrá un espacio destacado con el reconocimiento a la cantante española Paloma San Basilio. La artista recibirá el Premio Lo Nuestro a la Excelencia, celebrando una trayectoria que ha dejado huella en la música romántica en español.

Como parte de este tributo, el pianista y compositor Arthur Hanlon aportará su talento en una presentación especial que promete combinar elegancia y emotividad. El reconocimiento busca subrayar el legado artístico de figuras que han trascendido generaciones.

La nueva generación también tendrá protagonismo. La puertorriqueña Lunay presentará su más reciente sencillo “Ojalá”, consolidando su presencia dentro del género urbano y mostrando la evolución de su propuesta musical.

Por su parte, el panameño Sech interpretará “Novia no”, uno de sus éxitos más populares, reafirmando su lugar como una de las voces más influyentes del reguetón romántico.

Esta quinta tanda de artistas anunciados amplía una lista que ya incluye nombres de peso como Carín León, Cristian Castro, Gloria Trevi, Thalía, Maluma y Kany García. Cada uno aporta una identidad distinta que refleja la riqueza sonora del mundo latino. También subirán al escenario figuras como J Balvin, Marc Anthony, Juanes, Los Bukis, María Becerra, Nathy Peluso y Mau y Ricky, entre muchos otros. La diversidad de géneros —desde el regional mexicano hasta el urbano, pasando por el pop y la salsa— confirma el carácter inclusivo del evento. La ceremonia se transmitirá en horario estelar desde Miami, ciudad que se ha convertido en epicentro de la industria musical latina. El Kaseya Center volverá a vestirse de gala para recibir a artistas, productores y figuras clave del entretenimiento.

Premio Lo Nuestro reconocerá este año lo mejor de la música latina en 44 categorías, abarcando géneros tradicionales y contemporáneos. Las nominaciones reflejan tanto el éxito comercial como la relevancia cultural de los artistas. Encabezando la lista de menciones aparecen Bad Bunny, Myke Towers, Rauw Alejandro y Carín León, con diez nominaciones cada uno. Su presencia dominante confirma la fuerza de la música urbana y del regional mexicano en el mercado actual.

Les siguen Beéle, Fuerza Regida y Karol G con ocho nominaciones, consolidando la influencia de nuevas corrientes musicales que conectan con audiencias jóvenes a nivel global.

La ceremonia también entregará premios especiales a figuras como Arcángel, Juanes, Los Bukis, Manolo Díaz y la propia Paloma San Basilio, reconociendo trayectorias que han dejado una huella profunda en la industria.

Más allá de los galardones, Premio Lo Nuestro se ha convertido en un termómetro de las tendencias musicales del año. La gala no solo celebra éxitos, sino que proyecta hacia dónde se mueve el mercado latino.

El encuentro entre Romeo Santos y Prince Royce simboliza esa mezcla entre legado y renovación. Es un recordatorio de que los géneros tradicionales pueden reinventarse y seguir conquistando escenarios internacionales.

Con una alineación tan diversa y colaboraciones inéditas, la edición 2026 promete ser una noche cargada de emociones, nostalgia y celebraciones, reafirmando el poder y la vitalidad de la música latina en el panorama global.