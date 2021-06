CLAVE: ARTE

No quiero hacer alarde de lo que no tengo o no sé… así que, me voy a limitar a darte mi opinión, muy pobre; por cierto, pero que me ha permitido sobrevivir en este mundo lleno de falsedades.

Una de las cosas que me llama la atención es que lo que es arte para unas personas… para otros es un mugrero y no nos ponemos de acuerdo. Hay pinturas que las evalúan en millones de dólares y todo el mundo las quiere tener en sus casas. Nada más para poner un ejemplo te mencionaré lo de La Mona Lisa. ¿Dime que le ven a esa pintura? Hay muchas razones que tengo para dar mi opinión de que los expertos han de estar ciego o no sé qué. Si verdaderamente es arte… ¿dónde queda la perfección de la belleza? Ahora que, si esto es un premio de consuelo ok, creo que se les pasó la mano. Dime ¿a quién fregaos se le ocurre pintar a una mujer sin cejas? no me vengan a decir que se la depilaron para la pose de esa pintura porque no les voy a creer. Además, esta mujer estaba un poco pasada de kilos, libras, gramos… como le quieran poner. A sólo que lo hayan hecho para un anuncio de una dieta… Se las paso.

Otra de las cosas es que no estaba peinada para la ocasión. Toda mujer en su sano juicio NUNCA va a permitir que la pinten o que le tomen una foto sin peinarse… NUNCA. Bueno, también hay que reconocer que Leonardo da Vinci ya estaba un poco viejo y no se dio cuenta de que estaba un poquito gordita, que se había depilado la ceja y que no se había peinado… y lo más seguro que ni se había bañado esta mujer… eso es arte.

Lo de Mona es por… ¿qué? Entiendo lo de Lisa… pero ¿a poco se llamaba Lisa? O ¿Lisa era su apodo? ¿Su apellido? o es que empezó pintando a una Mona y terminó con Lisa?

CLAVE: SALSA

Menos mal que no eres de las que creen que el humano viene del chango… y eso ya es una ventaja para poder explicarte como está el asunto.

Se nos hace más fácil aceptar teorías descabelladas como de que venimos del mono, o que todo se originó del del Big Bang… y no sé qué otras idioteces más.

Es como si te dijera que un diccionario se hizo de la siguiente manera:

Un día las letras se pusieron de acuerdo y se juntaron en cierto lugar y pensaron en que se podían unir y hacer un libro que fuera para beneficio de la humanidad y como no lograron un acuerdo cada quien se fue a su lugar de origen.

Pasaron millones de años y una vez más se volvieron a juntar las letras y decidieron formar palabras y después de miles de años de estar juntas lograron ponerse de acuerdo en que se haría un libro con todas las palabras ahí presentes. Por fin decidieron ponerse en orden alfabeto las palabras y después por arte de magia aparecieron las definiciones de cada palabra. Pasaron otros miles de años para ahora ponerse de acuerdo en que libro sería el indicado. Pasaron más miles de años y por fin se decidió que fuera un diccionario.

Pasaron más cientos de miles de años para que esto para que fuera en español. Ahora te imaginas cuanto se tardaría para hacer un diccionario en chino, en alemán, en ingles… pero por fin ya la humanidad podía contar con un diccionario.

Se les hace más fácil creer esto, que creer que alguien con un conocimiento superior hizo el diccionario.

Así que, sí se te hace más fácil creer que la vida en este planeta Tierra se debe a una salsa prebiótica (que los ingredientes vinieron en un cometa que se estrelló en la Tierra) es asunto tuyo. Pero como que le faltó más condimento a la salsa, ¿no crees?