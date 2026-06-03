Bizarrap se suma al doblaje de «Toy Story 5» junto a Bad Bunny

Washington,1 jun (EFE).- El productor y artista argentino Bizarrap se incorporará al elenco de voces en español de «Toy Story 5», la próxima película de Disney y Pixar, donde interpretará a un nuevo personaje, uniéndose a Bad Bunny, como otra de las estrellas destacadas que forman parte del filme.

El argentino, ganador de cuatro Premios Latin Grammy, dará vida a un excéntrico y protector integrante de la comunidad de juguetes llamado «Santa de Jardín», que aparece en el patio trasero de una zona residencial de la película, de acuerdo con un comunicado divulgado este lunes por The Exclusive Agency, representante del artista. El personaje del creador de las «Bizarrap Sessions» compartirá una escena con el juguete «pizza con anteojos» cuya voz es prestada por Bad Bunny, según la misma fuente.

Esta será la primera vez que el argentino participa en la pantalla grande, quien en paralelo continúa lanzando música y participando en festivales en América Latina.

La cinta, dirigida por Andrew Stanton y producida por Lindsey Collins, se estrena el próximo 19 de junio, lo que marca el regreso del vaquero Woody desde junio de 2024.

El estreno ha levantado gran expectativa por la inclusión de nuevos personajes y desafíos en una narrativa que combina comedia, aventura y cuya banda sonora contará con una canción interpretada por la cantante estadounidense Taylor Swift. La incorporación de Bizarrap al universo de Toy Story representa un nuevo paso en la creciente presencia de artistas latinoamericanos dentro de las grandes producciones de Hollywood. Su participación refleja el alcance internacional que ha logrado el productor argentino, cuya carrera ha trascendido la música para convertirse en uno de los fenómenos culturales más importantes de habla hispana de los últimos años. La decisión de Pixar y Disney de sumar figuras con una enorme conexión con las nuevas generaciones también responde a la intención de acercar la franquicia a públicos más jóvenes y diversos. La presencia de artistas como Bizarrap y Bad Bunny aporta una dimensión contemporánea a una saga que ha acompañado a millones de espectadores durante más de tres décadas.

Toy Story continúa siendo una de las propiedades más exitosas de la animación mundial y cada nueva entrega genera expectativas tanto entre quienes crecieron con los personajes originales como entre las nuevas audiencias que descubren sus historias por primera vez. La incorporación de nuevos personajes busca precisamente mantener vigente el atractivo de la franquicia.

Para Bizarrap, este proyecto representa una oportunidad de ampliar su trayectoria artística hacia nuevos formatos de entretenimiento. Aunque es reconocido mundialmente por sus exitosas sesiones musicales, ahora tendrá la posibilidad de conectar con el público desde el ámbito cinematográfico y familiar.

La participación de figuras latinas en producciones internacionales también refleja el peso que ha adquirido el mercado hispano dentro de la industria del entretenimiento. Estudios y plataformas buscan cada vez más integrar voces y talentos que representen la diversidad cultural de sus audiencias globales.

Además, el anuncio ha generado gran expectativa entre los seguidores del productor argentino, quienes han celebrado en redes sociales su llegada a una de las franquicias más emblemáticas del cine animado. Muchos consideran que este proyecto confirma el momento de consolidación internacional que atraviesa el artista.

La combinación de personajes clásicos, nuevas incorporaciones y una propuesta musical renovada apunta a convertir a Toy Story 5 en uno de los estrenos familiares más esperados del año. La franquicia ha logrado mantenerse relevante gracias a su capacidad de evolucionar sin perder la esencia que la convirtió en un fenómeno mundial.

Otro de los aspectos que ha despertado interés es la participación de reconocidas figuras de la música en la banda sonora y el doblaje, una estrategia que fortalece la conexión emocional con distintos públicos y amplía el alcance comercial de la película en mercados internacionales.