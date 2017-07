Yuri: Hoy día ya no hay grandes intérpretes, sino buenos estilos

México.- (Notimex) Convencida de que la industria ha cambiado con el paso de los años y los avances digitales, Yuri aseguró que hoy en día más que intérpretes y buenos cantantes como en los años 80 y 90, hay buenos estilos que se han logrado posicionar en el gusto del público, el cual va a sus espectáculos y compra sus discos. En entrevista con Notimex, la intérprete de éxitos como “Detrás de mi ventana” y “Maldita primavera” sostuvo que los artistas que surgieron en las décadas de los 70 y 80 “sabemos que era otro tipo de prensa, televisión; se trabajaba distinto con las disqueras, se hacían más discos, pero ahora todo es totalmente diferente”. Incluso hay actualmente artistas que están vendiendo gran cantidad de discos y no tienen magníficas voces, sino un gran estilo, declaró la llamada “Reina del pop latino”. “En mi época también había personas que tenían grandes voces y otros que tenían gran estilo y fueron grandes vendedores de discos y shows, y siguen teniendo grandes carreras”, expuso. Yuri opinó que es cuestión de gusto, pero insistió en que hoy en día “hay más estilos que grandes voces y eso no demerita que el hecho de que vendan muchos discos. A mí no me molesta en absoluto que haya menos gente que solo cante”. Tras mencionar que ella se siente más intérprete que otra cosa, reiteró: “en esta época no hay tantos intérpretes que te paren los pelos y aunque en los 80 habían más intérpretes, ahora la gente exige que la canción los mueva, les pare los pelos, los excite”. No obstante, la ganadora del festival OTI nacional en 1984 celebró que siga en el gusto del público y que su arte migre generaciones. “Eso me da una satisfacción enorme, hasta lloro de ver cómo aunque ya estoy ‘viejita’ o ‘ruca’ tengo fans de 17 u 18 años de edad y cada vez que van a mis shows o tengo la oportunidad de platicar con ellos por redes, les pregunto por qué me admiran”, externó. Le responden que su mamá canta las canciones de la veracruzana o porque un día los llevaron a verla y aunque no querían porque se preguntaban “qué le iría a ver a esa viejita”, después le han comentado que su presentación los impactó porque la vieron bailar, cantar, “volar”. “Eso es muy padre y una gran satisfacción, porque no todos los surgidos en los 80 tenemos la oportunidad de seguir estando vigentes”, concluyó la intérprete de temas como “Duele” e “Invencible”. Bajo la premisa de que “o te quedas rezagado o te adaptas”, ella ha preferido acomodarse a los movimientos de la industria y presentar nuevas versiones de sus éxitos sin perder su peculiar estilo y carisma, como lo hace en su “Primera fila”, álbum en el que incluye cuatro temas inéditos. El disco, dividido en tres actos, presenta las canciones nuevas “Perdón”, “¿Cómo le hacemos?” en colaboración con el grupo Matisse, “La vida es una sola” y “Tan cerquita”, además de los éxitos “No tengo dinero” al lado de Carlos Vives, “Yo te pido amor” con Pandora, “Ya no vives en mí” con Carlos Rivera y “Esperanzas” con Manuel Mijares. Completan el material “El espejo”, “Déjala”, “Es ella más que yo”, “Amiga mía”, “Cuando baja la marea”, “Maldita primavera”, “¿Y tú cómo estás?” y “Detrás de mi ventana”, así como un “medley” con “¿Qué te pasa?”, “El apagón” y “Hombres al borde de un ataque”.