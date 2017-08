‘Ya no le vamos a dar su pensión a ex presidentes’: AMLO

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México adelantó que en el 2018, cuando al fin encabece al Poder Ejecutivo, le quitará la pensiones a los ex presidentes mexicanos. MÉXICO.- Andrés Manuel López Obrador, lider del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), le pidió a Vicente Fox Quesada que se vaya preparando psicológicamente porque perderá la pensión que recibe como ex presidente de México. El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México adelantó que en el 2018, cuando al fin encabece al Poder Ejecutivo, le quitará la pensiones a los ex presidentes mexicanos. “Fox anda muy sácale punta, diciendo que no va a permitir el cambio, que va a utilizar todas sus mañas para evitar que haya un cambio. Que se tranquilice, que se serene, que mejor se vaya preparando psicológicamente, porque ya no le vamos a dar la pensión de 5 millones de pesos mensuales”, dijo. La propuesta de Morena es que los 5 millones de pesos mensuales que reciben los ex mandatarios sean eliminados para siempre, expresó el ex perredista Andrés Manuel López Obrador. En su cuenta de Twitter el político tabasqueño publicó: “¡Las pensiones de los ex presidentes de México no las tiene ni Obama!”, seguido de un gráfico que compara gastos entre ex presidentes de diferentes países; Chile, España, Estados Unidos, Colombia y Reino Unido.