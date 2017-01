Y USTEDES QUE HARIAN?

Por: Gamaliel Espinoza

No se si soy cabeza dura o es por mi edad que ya no aguanto mucho. Si mi padre viviera y le hiciera esta pregunta me hubiera dicho que son las dos cosas. – A como eres Contreras- diría mi padre. – A que no- hubiera sido mi respuesta. En serio que ahora si es el colmo de los colmos el mensaje que dio Peña Nieto el porqué del gasolinazo… "Y ustedes que harían? Yo? Lo meteria a la cárcel. Si alguien no entiende lo que esta haciendo el gobierno de Peña Nieto no es otra cosa mas que asegurar su futuro… lo duda? Sabe mas o menos como cuanto va a recaudar el gobierno por este aumento a la gasolina? Nada mas y nada menos que unos 300 mil millones de pesos en un año. Se que es un poco dificil entender esto de miles de millones de pesos porque no estamos acostumbrados, así que en dolares son mas o menos como unos 15 mil millones. Tengo que aclarar que no todo es para él y su familia… que quede bien claro que NO NO NO NO y mas NO. Peña Nieto tiene que asegurar el futuro de su familia (incluye viajes, ropa, restaurantes, casas blancas, apartamentos… Dije que no todo es para la familia presidencial… hay que darle tambien a los senadores, diputados, secretarios… ellos tambien quieren lo suyo. Lo mencioné hace unas semanas acerca de cuanto se iban a llevar los diputados el fin de año entre, aguinaldos, bonos, sueldo y no se cuanta madre mas. 500 mil pesos es lo que los pobrecitos se llevaron. Aparte de que les compran autos y celulares… tienen una ayuda de 4.5 millones de pesos para que reparen sus carros si se descomponen… que poca no? Con el dinero que se gasta en la Camara de diputados y senadores muy bien podriamos mantener a la reina de Inglaterra. Sabe cuanto cuesta mantener a los diputados? Nada mas y nada menos que 9 mil millones de pesos por año. Dije solo la Cámara de diputados. Falta lo que se lleva cada partido, esté en campaña o no. Se imagina que no tuviera Mexico diputados y senadores? Es mas, que no tuviera partidos politicos. Seria grandioso no? Han oido hablar de Charan? Un pueblito de Michoacan de no mas de 40 mil habitantes. Ahí no hay partidos políticos… los corrieron. Charan era un pueblo calificado como uno de los mas peligrosos de México. Ahora no hay un crimen, no hay robos, en otras palabras no hay delincuencia. Gracias a que no hay partidos politicos. Los encargados de dirigir en esta comunidad lo hacen gratis… así como lo esta leyendo… GRATIS. No hay elecciones. Es mas, nadie tiene credencial de elector. Si alguien quiere votar por un partido político lo tiene que hacer fuera de la comunidad… (si es que tiene credencial). Esta comunidad se rige por usos y costumbres de sus antepasados. Ya tiene mas de 5 años haciendolo y les va muy bien. Si se lograra erradicar a todos los partidos politicos y diputados tendria Mexico dinero suficiente para mas educación, carreteras, hospitales. Esta bien, que se tenga partidos politicos… pero sin dinero del pueblo. Serian miles de millones de pesos que México se ahorraría. México esta ardiendo en un desorden social que entre las patas se esta llevando negocios de gente que nada tiene que ver con la politica Miraba los saqueos que se estan haciendo y me partía el coraje ver como a la gente le salio lo vulgar, lo ladron… lo mejor aqui le dejo. Gente que se desquita con lo primero que se le pone enfrente. Vayan a saquear al Palacio de Gobierno, a las casas de los que aprobaron el gasolinazo… Volviendo a lo del tema… sabía usted que Pemex vende gasolina en Houston Tx a 8 pesos, mientras que en Mexico la vende en 16 el litro? Sabe lo que hace México? La gasolina la exporta a los EU, aca la tratan y luego Mexico la importa. Como es posible que siendo uno de los grandes productores de petróleo se tenga que pagar un alto precio por ella? "No esperes algo diferente si estas haciendo lo mismo" dijo Albert Einsten. Mientras que no cambien como lo hizo Cheran… tendremos mas de lo mismo. El ejemplo lo tenemos en Cheran. Claro que no es feacil, porque siempre habra ratas… pero a esas ratas se les puede dar su merecido como lo estan haciendo con Cristina Fernandez, la ex Presidenta argentina.