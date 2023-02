Y… ¿TODAVIA LO DUDAN?

Bien dice el sabio refrán… “no hay peor ciego que el que no quiere ver”.

Lo he dicho muchas veces y no me cansaré de decirlo y lo diré cuantas veces sea necesario. Me han preguntado si Obrador es comunista-socialista y muchas veces he dicho que sí… y lo sigo sosteniendo.

Pero ¿habrá algo más asqueroso que ser comunista? Claro que sí… ser dictador. Trataré de explicarlo lo mas que se pueda y hasta donde me alcance las neuronas… al menos quiero morir en el intento.

¿Es malo ser comunista? Si nos apegamos a lo que debe de ser el comunismo diría que NO. Pero como se ha aplicado pues digo que SI. A decir verdad; no conozco un país que sea comunista-comunista. Dicen serlo, pero de eso a que lo practiquen como debe de ser… pues hay mucha diferencia. Por ejemplo: Obrador quiere que se practique la pobreza franciscana… pero en el pueblo. Él y su familia no entran en ese rango. Porque para empezar Obrador vive en un palacio y ya para ser pobre… como que no concuerda lo que dice con lo que practica. Si fuera así pues dejaría de vivir en el Palacio Federal… viviría en su casa, pero no. Creo que eso sería mucho pedir. Sí Obrador no practica la pobreza franciscana… menos su familia. Le han sacado sus trapitos al hijo mayor de Obrador… y pues como que no cuadra lo que dicen con lo que hace.

Se les ha visto con tenis de marca, con relojes muy caros, con carros, con casas que nada tiene que ver con la pobreza que predica el presidente.

Ahora que, usted me preguntará si es malo tener una buena casa y yo dijo que NO. ¿Será malo tener unos tenis de unos miles de dólares? Yo digo que NO. ¿Es malo tener un carro de lujo? Claro que NO ¿Es malo tener relojes de lujo? Digo que NO. El problema es cuando nos predican la pobreza franciscana… pero ellos no la practican, que no es lo mismo ni es igual… más bien diría que es PEOR… así es, PEOR.

¿Qué decir de la gente cercana a Obrador? Gertz o Barttlet… la pobreza franciscana les vale madre a estos cuates. Entonces ¿de qué diablos estamos hablando? Volvamos a lo del comunismo. Hace unos días vino el “presidente” de Cuba… Miguel Diaz Canel. Lo pongo entre comillas porque sabemos muy bien que el que manda es Raúl Castro. ¿A que vino? Pues nada más y nada menos que a burlarse de los mexicanos que creen ciegamente en Obrador. Para empezar vino para hacer negocio con la piedra que llevará el tren Maya… como si en México no la hubiera. Son millones y millones de dólares que se les va a comprar. ¿Ese es el problema? Claro que no. El problema es que ese dinero será para los dirigentes de Cuba… no para el pueblo cubano. Otra de las cosas que vinieron a ponerse de acuerdo es que se van a traer mas médicos. Esos médicos que muchos dicen que no son médicos porque ni siquiera saben poner una inyección (eso es lo que dicen) y el pago no se les dará e los directamente, no señor. Se le pagará directamente al gobierno cubano y ellos le van a pagar a esos médicos. ¿Sabe cuánto más o menos? Apenas será un 10%. En otras palabras, para hacerlo más fácil de entender. Por poner un ejemplo; supongamos que el gobierno mexicano le pagara 100 pesos por medico a Cuba, Cuba le va a pagar 10 pesos a cada médico, así de esas. Pero, que lo mas me cayó como patada de mula fue que Obrador condecoró con el Águila Azteca en medalla a Diaz Canel… ¿en serio? Eso es no tener madre. Tengo amigos que me han contado como es que se vive en Cuba. Acaban de llegar de ese país. En serio que da tristeza saber la realidad de los cubanos. Me dicen los amigos que Cuba se esta quedando sin jóvenes, porque se están saliendo de la isla. La mano de obra en ese país se esta haciendo vieja. Acaso no se dará cuenta Obrador o sus seguidores que los cubanos se están saliendo de la isla y ellos elogian a Diaz Canel. ¿Por qué carajos no van mexicanos a vivir a Cuba?

No me puedo imaginar a personas de otros países escapando para irse a vivir a Cuba. Si tanto la aman que se vayan a vivir a la isla. Están locos, pero no pend… ¿Hasta cuando se darán cuenta los seguidores de Obrador del daño que le están haciendo a México con sus sonzadas? ¿Se quieren esperar a que México sea una Venezuela o una Cuba? Si quieren darse una idea váyanse a vivir un mes a esos países a ver si les quedan ganas de seguir cantando “es un honor estar con Obrador”

Creo que regresarían con las ganas de meter a la cárcel a este dictadorcillo.

