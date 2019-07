Esta es una tradición de no se cuántos años. Creo que les ha dado

resultado… por la simple razón de que lo siguen haciendo.

No me extrañan estos ritos. No hace mucho tiempo el presidente

Obrador también hizo un ritual en donde le pedía permiso a la madre

tierra para hacer no se que madre. Hasta la fecha no le ha contestado ;a

madre tierra.

Volviendo a la boda, el propósito es que les vaya bien en la cosecha y que

tengan abundancia de lo que sembraron… y nosotros trabajando duro. A

ver cómo le hago para hacerme de un caimán. No importa que mi esposa

me acuse de polígamo.

