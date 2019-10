Y NOS DICEN ANIMALES

¿Dónde quedó el instinto maternal del sexo femenino?

En este año dos de nuestras perritas chihuahuas nos “deshonraron” y

tuvieron familia.

Digo que nos deshonraron porque por mas que se les cuidó… nos salieron

con su domingo 7.

Cuando tuvieron sus cachorritos me quedaba buen tiempo observando

como la madre los cuida, los limpia, no pueden quejarse los cachorritos

porque la mamá ya esta encima de ellos para ver porque están llorando.

No creo que sean las únicas madres que sean así con sus cachorritos.

De repente se me vino a la imaginación una manifestación de animales

hembras haciendo una manifestación porque las dejen abortar… cansadas

de tener que parir cuando al humano se le ocurra o quiera tener mas crías

de mascotas… que le parece.

Me imaginé a muchas señoras yeguas, señoritas marranitas, madres

perrunas, madres gatunas, madres chivas… en fin un montón de madres

cansadas de tener que parir y desear que les practiquen un aborto.

¿Usted se puede imaginar a una animal madre haciendo eso? Que no

quiera a su bebé… desearle la muerte al ser que lleva en su vientre.

Por mas que me lo quiero imaginar no puedo… me falta imaginación. No

me puedo imaginar a un animal queriendo matar a su criatura… NO NO.

El ser humano es el único que se atreve a desafiar a Dios… si, a Dios en la

obra de la reproducción.

A lo mejor usted se atreverá a preguntarme que como es posible que

compare a un animal con una persona… o ¿sería mejor si comparara a una

persona con un animal?

¿Cómo es posible que una mujer no desee tener un bebe?

Podrán decir… ¿cómo desear tener un bebé de una violación?

¿Como tener un bebé no deseado?

La semana pasada estuvo a punto de pasar un acto que si hubiera pasado

me hubiera dado vergüenza decir que soy humano. Gracias a Dios que no

pasó y pues pareciera que ya están un poco mas tranquila la cosa.