Y… ELLOS QUE SABEN

Estamos como estamos, porque somos lo que somos… ¿así está bien? Ni mas ni menos es la puritita verdad… ¿no? Estoy de acuerdo. ¿Como es posible que estén pasando este tipo de cosas en donde los adultos ya no podemos hacer lo que pensamos que esta bien para nuestros hijos? ¿Desde cuando ellos son los que mandan? ¿Desde cuándo ellos son los que deciden por ellos mismos? ¿Desde cuándo ellos deciden por nosotros? ¿A qué edad ellos saben como deben de ser las cosas? Me estoy refiriendo a un niño de aproximadamente 4 años de edad que se llamaba Gwen. Este niño cuando despertaba la decía a su mamá… hoy me siento niña, vísteme como niña. Al día siguiente Gwen despertaba con ganas de ser niño y la mamá lo vestía como niño. Así creció Gwen Amber Rose Araujo… hasta la edad de 17 años cuando lo descubrieron. Gwen se hacía llamar Lidia. Esta es una historia verdadera… no crea que es un cuento. Y así como la vida de Gwen, hay muchas historias similares. La vida de Gwen termina cuando descubren que es transgénero. Los hombres con quien había tenido intimidad, lo matan. ¿Cómo se habría evitado esta muerte? Sencillamente diciendo abiertamente quien era en realidad. El ocultar lo que era, creo que fue el error de él. Sencillamente porque hay personas que gustan de ese tipo de personas. Ahora que si nos vamos un poco mas atrás en el tiempo… sus padres tuvieron que ver mucho en la muerte de su hijo. Por la sencilla razón de que tuvieron que darse cuenta de que en ese tiempo todavía no había mucha libertad para esas personas. Tal vez si se hubiera operado, pues a lo mejor no hubiera pasado eso. Podríamos pensar muchas cosas… el hubiera, pero ya es muy tarde. Si uno supiera o al menos nos diéramos una idea de lo que va a pasar, pues otra cosa sería. El segundo caso que me llama la atención es el del niño de 9 años, del estado de Florida que en las vacaciones de verano pasado les confesó a sus padres que era homosexual. Sus padres por no batallar o por ser muy buenas personas no pusieron en duda lo que el niño les acababa de confesar que lo aceptaron. ¿Qué puede saber de sexo un niño de 9 años de edad? Por favor, ¿en que estaban pensando los padres que no cuestionaron al niño? A esa edad ¿qué conocimiento puede tener un niño acerca de la sexualidad? Jamel Myles del estado de Colorado se suicidó porque sus compañeros de cuarto grado se burlaban de él por ser gay. ¿Qué experiencia pudo tener el niño como para decir que era homosexual? Dijéramos que ya tiene mas de 15 años… todavía. Pero ¿a esa edad? No me cabe en mi cabeza por lo que pudo pasar por la mente de ese niño. Mucho tuvo que ver sus padres… una vez mas. Digo que mucho tuvieron que ver sus padres para que el niño les confesara su preferencia sexual. ¿Hablarían sus padres de la homosexualidad? Me supongo que sus padres están de acuerdo con la homosexualidad. O ¿acaso el niño ya había tenido relaciones sexuales y así supo cuál era su preferencia sexual? Según la madre de Jamel, su hijo le dijo que les diría a sus compañeros de salón que él era gay. La madre estuvo de acuerdo. ¿Acaso no le pudo haber aconsejado que mejor dejara pasar el tiempo? Cuando entra a clases Jamel les confiesa a sus amigos su homosexualidad. Los niños se empiezan a burlar de él. Una vez mas… ¿porque la madre no le preguntó cómo le había ido con la declaración de su homosexualidad a su hijo? Creo que no había mucha comunicación de los dos. Dentro de las cosas que le decían a Jamel era… que porque no se mataba por ser homosexual. ¿Porque no le dijo a su madre lo que sus compañeros le decían? ¿Acaso la madre daba por hecho que lo iban a aceptar nomas porque sí? ¿Acaso la madre no se dio cuenta de lo que le estaba pasando a su hijo? O se dio cuenta y ¿no le importó? ¿Acaso la madre no se dio cuenta que la confesión de su hijo no era cualquier cosa que no le importó El niño no había dicho que le gustaba cierta película, no dijo que clase de pizza le gustaba. No dijo que equipo de futbol americano era su preferido. NOOOOOO… Acababa de confesar su preferencia sexual… no era cualquier cosa. Este tipo de confesiones lo marcarían toda su vida, no solo a él, sino a quien lo rodeaban. Mientras que no pongamos atención a nuestros hijos… “ellos harán lo que mejor les parezca”. Luego no lloremos por lo que hacen. Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: gamma9_10@yahoo.com y editorial@novedadesnews.com.