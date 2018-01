Y AHORA… ¿QUIEN PODRA SALVARNOS?

Por: Gamaliel Espinoza

En una Convención Mundial de Mujeres, el día último de la reunión se le dio la palabra a tres exponentes. La primera en pasar fue una Americana: – Mi esposo en su vida había lavado ropa, cortado la yarda, cuidado niños, pintado la casa… todo lo tenía que hacer yo. Un día me propuse a no hacer nada. Lo enfrenté y le dije… nunca mas voy a hacer el quehacer de la casa… no mas lavado de ropa, nunca mas voy a cortar la yarda, los niños no sé quién los va a cuidar… ya no voy a hacer nada en la casa. No me importa si la casa es un mugrero, ya me cansé. – El primer día llego a la casa y no vi nada. – El segundo día llego a la casa y no vi nada… – El tercer día llego a la casa y la encuentro impecablemente limpia, los niños ya bañados, ya habían cenando y ya estaban acostados. La yarda cortada, la ropa lavada, secada y bien doblada… Al escuchar esto todas las mujeres aplaudieron y la felicitaron. Cuando pasa la francesa dice: – Estaba harta de la cocina, mi esposo solo quería estar comiendo y todo el da me la pasaba cocinando para él. Apenas descansaba unas horas cuando ya estaba una vez mas en la cocina pidiendo que le cocinara. – Un día lo confronté y le dije… Nunca mas cocinaré nada para ti… ni un huevo. Estoy harta de vivir en la cocina… si no quieres cocinar a ver que comes. – El primer día que llego a la casa no veo nada. – El segundo día que llego a la casa no veo nada. El tercer día que llego… no podía creer lo que mis ojos estaban viendo… el comedor estaba lleno de platillos de comida que él mismo había cocinado… lo había hecho por mi. Una vez mas las mujeres aplaudieron y felcitaron a la francesa. El turno era para la mexicana… – Cansada de hacer todo el quehacer de la casa… mi esposo clásico macho quería todo en la mano… no levantaba el plato donde comía. Un día al igual que mis compañeras lo enfrenté y le dije… -estoy harta de ser la criada de la casa. Todo el día me la paso como burro trabajando… nunca mas haré nada El primer día… no vi nada. El segundo día… no vi nada El tercer día… empecé a ver un poco con mi ojo derecho. ¿Usted es de las personas que cree que las mujeres no saben manejar? Pues entonces evite lo mas que pueda ir a la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. El gobierno local cansado de tantas quejas ha decidido que no más hombres sean los que manejen los camiones urbanos. Ya están listas 35 mujeres que reemplazarán a los machos conductores. Ver para creer ¿no? La pareja de ancianos estaba en la sala… cada uno en los suyo. La ancia- nita tejiendo y el marido leyendo el periódico. (pareja a la antigüita, de otra manera estarían con la lap y el celular… digo) De repente la esposa le pregunta al marido… – Viejo, si yo me muriera… ¿tú te volverías a casar? – Mmmmmmm- fue la respuesta del esposo. Pasan unos minutos y la viejita vuelve a la carga. – Viejooooo, si yo me muriera tú te volverías a casar? – Mmmmmmmmmmmmmmm- fue la respuesta del esposo. La viejita no había quedado conforme con la respuesta de su marido asi que una vez mas le pregunta. – Viejitooooooo- – Mmmmmmm- le responde el marido. – Si yo me muriera… ¿tú te volverías a casar? – Tu muérete- fue la respuesta . Jose Juan Morales y Felix Lopez Jr. Fueron arrestados por andar de payasos con sus Mustang 2016. Como sus carros están alterados para correr mas de la cuenta pues cuando lo estaban haciendo a las 3 de la mañana un policía al oir el ruidaso de los carros empezó a perseguirlos. Solo alcanzó a uno… el otro se le “peló”, pero no por mucho tiempo. Ya que su gran amigo lo delató. Ah pa’miguito, ¿que no? La nota no dice quien cantó tan bien la ranchera, pero ahora los dos están detenidos. En las buenas y en las malas están los amigos, o los hacen que esten. ¿Usted que haría? ¿Delataría a su compañero de parranda? Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: gamma9_10@yahoo.com y editorial@novedadesnews.com