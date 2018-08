Ximena Sariñana lanza “¿Qué tiene?” como preámbulo a su nuevo álbum

* La cantante, que estrenará disco en 2019, dice que está en un momento en el que solo quiere disfrutar y que la gente goce con su música. México.- (Notimex) Después de darse una pausa en la música para atender su faceta como madre, la cantante mexicana Ximena Sariñana regresa con el sencillo “¿Qué tiene?”, el cual servirá como preámbulo para el lanzamiento de su siguiente disco de estudio. En entrevista con Notimex, la también compositora señaló que en esta etapa de su carrera se siente muy contenta, ilusionada y cree que está en un momento en donde lo único que quiere es disfrutar y que la gente también goce con su música. “Espero siempre estar creando cosas con las cuales las personas se puedan identificar”, declaró la intérprete. La pieza que ya está disponible en plataformas digitales, dijo que habla acerca de la importancia de ser quien realmente se es “sin importar lo que piensen o digan de ti, si no estás cumpliendo con las expectativas de los demás ¿qué tiene?”, opinó. “Yo tenía muchas ganas de encontrar un personaje con mucho ángel, que fuera muy representativo, con esta idea de que no importa lo que estés haciendo, pues todo lo puedes estar realizando con alegría, me gustó el resultado y el arte que se maneja”, puntualizó. “¿Qué tiene?” lo compuso ella junto a Juan Pablo Vega y el grupo de productores de Icon Music: Alejandro Patiño “Mosty”, Johan Espinosa “Jowan”, Andrés Restrepo “Rolo”, Salomón Villada “Feid” y Esteban Estrada “Wain”. Subrayó que nunca había escrito con tanta gente, pero fue “bonito” conocerse entre sí, ya que es inspirador aprender de otros músicos. “Al principio me dio miedo, porque venían de antecedentes distintos y existía la incertidumbre si va a funcionar o no, si nos vamos a poder entender, pero al final cuando te pones al servicio de lo que está sucediendo en ese momento, hace que las cosas fluyan mejor y salió algo bellísimo”. Su nuevo álbum saldrá al mercado a principios de 2019, con el que tratará de reinventarse, algo que hace con todos sus materiales. Probará nuevos sonidos y con influencias del R&B, hip hop, pop, música electrónica, dance y el urbano. “Hay un poco de todo, me gusta experimentar con ritmos distintos a lo que había hecho antes, viene muy luminoso”, dijo la intérprete, quien considera que es mejor hablar de sus propias experiencias, para que las personas se puedan identificar más. “Creo que este disco tiene letras más directas, que en mis materiales pasados”, confesó la también actriz, quien este año no tendrá “shows” en la Ciudad de México, pero sí arrancará una gira a finales de 2018 por algunas ciudades del país. Cuando empezó su carrera, la cantante tuvo la duda si lo que haría iba a prevalecer o si tendría lo que se necesitaba para poderse dedicar de lleno a la música. Afortunadamente, dijo, a ella le fue bien y tuvo la aceptación del público, por lo que ahora a 10 años de trayectoria se siente contenta de poder seguir dedicándose a esto.