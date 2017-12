Wisin rinde tributo a su hija

El cantante Wisin aseguró que su nuevo álbum Victory define su forma de ser y además es un bálsamo para curar las penas. ¿Nombraste el disco “Victory” por tu hija? Mi hija murió de un mes, en parte tiene que ver, pero no todo tiene que ver en eso. Creo que [Victoria] es un nombre poderoso. Han pasado cosas bellas en mi vida, han pasado cosas muy fuertes y seguimos caminando. Yo creo que estamos en Victoria, yo creo que este nombre es perfecto para cómo me siento, describe quién soy y creo que la música es un bálsamo y el tipo de música que estoy haciendo en este disco en específico, es un disco lleno de alegría. Su hija Victoria, fruto de su relación con su esposa Yomaira Ortíz falleció en septiembre de 2016 a causa de Trisomía 13 o Síndrome de Patau. Wisin acaba de estrenar el sencillo “Amor, amor, amor” junto a Jennifer López , ¿hay algo que el cantante sepa de JLo que nadie más sepa? Es una muñeca, es súper trabajadora, que tú le dices que hay que llegar a las nueve y ella llega a las ocho de la mañana, una hora antes, y que es la persona más profesional y recta en su trabajo que he visto”. ¿Y tú cómo eres? ¿Qué crees que ella diría de ti? Yo soy un charlatán que siempre estoy vacilando, ese sí soy yo. De mí te van a decir, quizá le preguntas a ella de mí y te van a decir mil cosas, porque yo siempre estoy en la charla y siempre estoy pasándola bien.