William Levy estaría dispuesto a volver a las telenovelas en México

El cubano estuvo en la alfombra roja de la cinta “Resident Evil: Capítulo final”. México.- (Notimex) El actor cubano William Levy aseguró que está dispuesto a volver a trabajar en las telenovelas en México y se dijo listo para escuchar ofertas. Lo anterior lo comentó al ser entrevistado durante la alfombra roja de la película “Resident Evil: Capítulo final”, en la que intervino junto a la actriz ucraniana Milla Jovovich, protagonista principal de esta famosa saga basada en el videojuego del mismo nombre. “Encantado de volver a México, un país al que le tengo mucho que agradecer porque fue aquí donde se me abrie-ron las puertas para darme a conocer en la actuación”, comentó el cubano, quien regresó a este país, luego de poco más de tres años. Levy trabajó en “La tempestad” en 2013, bajo la producción de Salvador Mejía y junto a la novel actriz Ximena Navarrete, dicha novela no tuvo el éxito que se esperaba y al término de la misma, se fue a Estados Unidos para probar suerte en el cine hollywodense. Así fue como en 2014, recibió su primera gran oportunidad en el cine norteamericano en la cinta “The Single Moms club” y más tarde en la película “Addicted”, al lado de la actriz Sharon Leal. Durante la fugaz charla que tuvo con los medios de comunicación, William Levy volvió a decir que se sentía emocionado de estar en la Ciudad de México y al preguntarle si volvería a grabar una telenovela en México, sonriente alcanzó a decir: “Claro que estaría dispuesto, habría que escuchar propuestas”. También dijo que se sentía feliz de haber logrado trabajar con el director Paul W.S. Anderson, “un director al que desde que conocí su trabajo he admirado mucho y gracias a ‘Resident Evil’ se me cumplió ese sueño”.