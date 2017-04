William Levy da la cara tras la polémica confesión de Jacky

México.- Desde que Jacky Bracamontes confesara el pasado 4 de abril el fallido romance que vivió con William Levy hace ocho años, y el engaño que sufrió por parte del actor ya que spuestamente este le hizo creer a la presentadora mexicana que había terminado con su mujer Elizabeth Gutiérrez cuando al parecer no era cierto, el galán cubano ha estado en el ojo del huracán. Tanto es así que desde que estallara la polémica el que fuera protagonista de la telenovela Cuidado con el ángel se ha mantenido alejado de la vida pública. Hasta ahora. Tras casi dos semanas de absoluto silencio a través de las redes sociales, Levy reapareció el pasado fin de semana para alegría de sus incondicionales seguidores. Lo hizo en compañía de su hijo Christopher, de 11 años, con quien acudió a ver un partido de béisbol en Miami, Florida. El galán de 36 años compartió una instantánea en Instagram en la que se le puede ver muy concentrado junto a su primogénito disfrutando del juego de los Miami Marlins. En la imagen, que como casi todas las fotos que comparte el actor superó los 100,000 ‘me gusta’, no hay rastro de su pareja, Gutiérrez, quien desde que Bracamontes hizo la revelación no ha dejado de publicar mensajes que bien podrían ser indirectas sobre lo sucedido. “Cuanto más tranquilo estás más puedes escuchar”, escribió hace apenas cuatro días la actriz de origen mexicano. No sabemos qué tanto haya podido afectar a la pareja la confesión de Bracamontes, ya que ninguno de los involucrados en este triángulo amoroso se ha pronunciado al respecto. Pero desde que estalló la polémica, Levy y Elizabeth no se han dejado ver juntos, al menos públicamente. ¿Habrá pasado factura a la relación la revelación de Jacky o, por el contrario, habrá quedado en una simple anécdota? ¡El tiempo lo dirá!