Visitantes de EU se sienten como en casa en México

La percepción más favorable hacia México de los últimos 10 años. MÉXICO.- La percepción de México por parte de los estadounidenses llegó a su punto más alto de los últimos 10 años, reveló una encuesta reciente de Gallup, Inc. Dicha estadística destaca que el 2016 fue un año récord para el turismo en México, ya que se recibieron más de 35 millones de visitantes internacionales, lo que representa un crecimiento del 9% en comparación con el año anterior. Los turistas pudieron disfrutar las playas mexicanas y su oferta cultural de clase mundial, según el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM). El mérito de los recientes éxitos del país en materia de turismo se debe en gran parte a su gente, reconocida como la más amistosa y acogedora del mundo, gracias a su espíritu de hospitalidad que se remonta varios siglos atrás y se confirma con el popular refrán mexicano “mi casa es su casa”. Los estudios internos del CPTM, mostraron que más del 94% de los visitantes reportaron una experiencia “que superó sus expectativas” y el 86% dijo que “les gustaría regresar” dentro de los próximos seis meses, una de las puntuaciones más altas de la industria. A medida que se acerca el verano y comienza la planificación de las vacaciones, las familias estadounidenses que están en búsqueda del viaje perfecto, no tienen que mirar más allá del país vecino del sur para gozar de una de las experiencias vacacionales más amigables y acogedoras. A continuación, un vistazo a otras cifras que ejemplifican la naturaleza acogedora del país: • México fue reconocido como el país #1 en el mundo para viajes familiares y Puerto Vallarta como el destino #2 en el mundo para viajes LGBTQ, por los premios globales Travvy Awards • International Living nombró a México como el destino de jubilación #1 en 2017 • Por tercer año consecutivo, México fue clasificado como el país más amistoso y acogedor del mundo, según la encuesta John Mason de expatriados en 191 países • San Miguel de Allende, un sitio patrimonio mundial de la UNESCO en México, hace que los huéspedes se sientan en casa y fue nombrada la 4ª ciudad más amistosa del mundo por Travel + Leisure • La encuesta de lectores “World’s Best Awards” de Travel & Leisure incluyó a cinco ciudades mexicanas entre el Top 10 de mejores ciudades en la clasificación de Latinoamérica, incluyendo San Miguel de Allende (#1), Oaxaca (#3), Ciudad de México (#4), Mérida (#5), y Guadalajara (#8) • National Geographic nombró a Baja California como uno de los principales lugares para visitar en 2017. • El New York Times incluyó a Tijuana (#8) y Puerto Escondido (#32) entre sus 52 lugares para visitar este 2017. La Ciudad de México fue presentada como el lugar #1 para visitar en su lista del 2016. • “Halal México” es un programa especial que ayuda a preparar a las aerolíneas, hoteles, restaurantes e industria de turismo de México a atender adecuadamente a los viajeros de todo el mundo que mantienen una dieta halal. Para más información sobre México, entre a visitmexico. com o sígalos en sus redes sociales: Facebook.com/VisitMexico/ Twitter.com/WeVisitMexico Instagram.com/VisitMexico/