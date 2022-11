Visita de los Europeones al Congreso en México

Por: Ing. Esteban Sanchez

Un grupo de legisladores europeos llegaron a México con el fin de entrevistarse con sus similares

en el Congreso de la Unión mexicano y así tener un intercambio de impresiones en varios temas

principalmente relacionados con los hidrocarburos como también con relación al intercambio

comercial entre la Unión Europea y nuestro país.

Pues ahora después de haber denostado al presidente López Obrador y a los mexicanos desde el

parlamento europeo, llamándolo dictador contra la democracia entre otros adjetivos, llegaron

estos europeones por un lado suplicando que México les suministre el gas que tanta falta les hace

ya que por parte de los Estados Unidos no les está cumpliendo con la frecuencia que ellos lo

requieren, así como el alto costo que ahora es de cuatro veces más que el gas ruso. Y por otro

lado, en un plan exigente refiriéndose a las empresas europeas que están operando en nuestro

país para que se les dé un trato justo sobre todo a la empresa española Iberdola ya que se tiene

conocimiento que se le han cancelado varios contratos como también a una empresa francesa ya

que dicen estos legisladores que estas empresas están colaborando a que en México existan

energías limpias y no fósiles. Aunado a estas declaraciones de los europeones, el canciller europeo

ha dicho que México ya no es el de antes, pues ahora se queja de no seguir y someterse a sus

intereses, acusando que desde la Presidencia de la Republica se agrede a los periodistas a lo que

por parte del Presidente López Obrador les respondió que son unos borregos por obedecer

ciegamente a su patrón. Por otra parte, en reciente visita al parlamento europeo se hicieron

presentes Marco Cortes dirigente del pan nacional y Alito Moreno dirigente del pri nacional para

presentar su queja ante dicho parlamento para que los apoyen en echar atrás la reforma electoral

que pretende el Presidente de México.

Ante esta posición de los europeones, además vinieron a tratar de ratificar un nuevo acuerdo

comercial con nuestro país en el cual habría que comprometer a México a que exista libre

competencia con las empresas europeas sobre todo relacionadas con las energías limpias y así

poder apoderarse del mercado haciendo a un lado las energías fósiles, o sea haciendo a un lado a

las empresas de México como son PEMEX y CFE. Solo que al ratificar dicho acuerdo por parte de

México se perdería la soberanía y podrían entrar las empresas europeas fácilmente imponiendo

sus reglas, por lo que para que esto suceda tendrán que vencer los europeones a “la dama de

hierro” Raquel Buenrrostro ahora nueva Secretaria de Economía de México y al propio Presidente

López Obrador.

En otro tema, en reunión de la ONU recientemente, resulto una votación mayoritaria de 125

naciones que forman la ONU contra dos naciones en contra (Estados Unidos e Israel) y dos

abstenciones (Ucrania y Brasil) para levantar el bloqueo a Cuba; las declaraciones del Presidente

Biden fueron que lo de Cuba no es un bloqueo, sino es un simple embargo; mientras los medios en

los Estados Unidos guardaron silencio sepulcral.

Y para finalizar ahora resulta que la migración es al revés, pues ya estamos viendo que los

norteamericanos están migrando hacia México en los estados de Guanajuato, Querétaro, Cd. De ​

México, Jalisco, Puebla, Oaxaca, Yucatán, Quintana Roo entre otros, será que ahora están en busca

del “sueño mexicano?”

Por ahora es todo, mientras tanto¡!! AQUÍ NO PASA NADA ¡!! Para cualquier información, favor de

comunicarse a: editorial@novedadesnews.com y/o tulmex@hotmail.com