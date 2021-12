Vicente Fernández y Carmelita Salinas compartían más que una amistad, el mundo del espectáculo de luto.

Este fin de semana, el mundo del espectáculo se encuentra de luto, ya que Carmelita Salinas murió el 9 de diciembre y solo un par de días después de esta pérdida, Vicente Fernández falleció este 12 de diciembre para cantarle a la Virgen de Guadalupe en su día.

Y a pesar de que se creería que los dos famosos no se conocían por una dedicarse a la actuación y el otro a la música, la realidad era otra, ya que en una entrevista dada en octubre por la intérprete de «La Corcholata» mostró su preocupación por la hospitalización de su amigo, «El Charro de Huentitán». «Tengo volantas donde estamos él y yo en el (Teatro) Blanquita. Trabajando un día me lo encontré en los Estudios Churubusco y traía una chamarra hermosa color rosa de pura gamuza y le dije qué hermosa chamarra, se la quitó y me la dio. Se la regalé a mi hijo Pedrito y no se la quitaba, le encantaba. Es un gran amigo mío y me ha dolido mucho que esté enfermo, 2 meses ya lleva enfermo».

«Según Dios Nuestro Señor ya saldrá de esta, como otros compañeros», dijo la ahora difunta Carmelita Salinas, que esperaba la pronta recuperación de la leyenda del regional mexicano.

Las coincidencias que compartían Vicente Fernández y Carmen Salinas

Vicente Fernández y Carmen Salinas son parte de una misma generación, ya que la diferencia de edades entre las dos estrellas es mínima, debido a que Carmelita nació el 5 de octubre de 1939, solamente tres meses antes de Vicente, quien llegó al mundo un 17 de febrero de 1940.

Otro número también une a ambas estrellas: la presencia del número 17 en sus bodas, ya que Salinas se casó teniendo esta edad con el músico Pedro Plascencia Ramírez, quien era ocho años mayor que ella, mientras que en el caso de Fernández contrajo nupcias cuando él tenía 23 años, pero María del Refugio Abarca, mejor conocida como «Cuquita», tenía 17 años de edad. Y aunque el matrimonio de la actriz de «Mi fortuna es amarte» terminó en divorcio, el ícono del regional mexicano duró toda la vida casado.

Tanto Carmelita’ como “Chente” siempre presumían su pasión por el equipo de futbol, Chivas. Salinas en reiteradas ocasiones mostraba ser una gran aficionada del equipo rojiblanco, de sus «Chivitas», como ella les decía. Y el ‘Charro de Huentitán’ en algunas de sus presentaciones lucía prendas con el escudo del Rebaño y decía el famoso «Arriba las Chivas», frase que también usaba en sus conciertos.

México continúa conmocionado tras la muerte de dos grandes ídolos: el cantante Vicente Fernández, quien dijo adiós este domingo 12 de diciembre y el de la actriz Carmen Salinas, quien falleció el pasado 9 de diciembre.

Ambas estrellas no solo compartían una amistad en el mundo del espectáculo, también tenían en común algunos gustos y experiencias de vida similares.

“El Rey” de las rancheras, de 81 años, llevaba internado más de cinco meses en un hospital de Guadalajara por problemas respiratorios y finalmente la mañana de este domingo murió como consecuencia del empeoramiento de su condición pulmonar.

Mientras que la famosa actriz, productora teatral de la exitosa obra “Aventurera”, pereció de un paro cardiaco tras permanecer varios días hospitalizada a causa de una hemorragia cerebral que la dejó en estado de coma.

La vida de este par de estrellas estuvo marcada por la pobreza y las ganas de triunfar en el mundo artístico, pero fue hasta la edad adulta que ambos se conocieron y comenzaron a forjar una entrañable amistad.

Incluso semanas antes de fallecer, Carmen Salinas había expresado su preocupación por el estado de salud de su gran amigo. “Siento mucha tristeza porque es un gran cantante y un gran compañero. Yo me encontraba a su esposa Cuquita en la central de Abasto y de veras que yo vengo rezando por él, porque no hay como Dios nuestro señor para que mejore, es un gran amigo mío y me ha dolido mucho que esté mal”, dijo en un encuentro con los medios.

Enfermedades y muerte

En los últimos meses, tanto Vicente Fernández como Carmen Salinas se encontraban luchando por su vida gracias a un respirador artificial. Los dos fueron sometidos a una traqueostomía, un procedimiento quirúrgico que facilitaría su alimentación por medio de intubación.

La también ex diputada del PRI falleció pocos meses después de cumplir los 82 años de edad, tres días después de que el “Charro de Huentitán” muriera a los 81 años.