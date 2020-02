Vicente Fernandez celebra sus 80 años

Como bien lo dijo en muchas de sus presentaciones: “Mientras usted no deje de aplaudir, su Chente no deja de cantar”, pero pareciera que no sólo es el público el que le alimenta el alma y el espíritu a Vicente Fernández, es la misma vida la que lo mantiene ocupado y haciendo diferentes proyectos. A sus 80 años don Chente tiene muchas cosas que disfrutar.

Con una gran fiesta en el rancho de su propiedad, Los Tres Potrillos, Fernández recibió a sus amigos y familiares para celebrar, evento con el que culminó días de fiesta y el lanzamiento de un nuevo proyecto.

Comenzaron las celebraciones con el Campeonato Charro VFG VIP 2020 en el lienzo del rancho del cantante. Fue durante este evento que lanzó un nuevo tequila que lleva el mismo nombre del rancho: Los Tres Potrillos.ipio. Este producto, al cual se le atribuye la producción a la destiladora Santa Virginia, fue presentado por el mismo Fernández a los medios de comunicación que estaban cubriendo el campeonato y planea que las dos presentaciones -añejo y extra añejo cristalino- saldrá a la venta al público en abril de este año.

Al intérprete consolidado como el máximo representante de la música ranchera, la vida le ha aplaudido hasta el cansancio: dos Grammys, ocho Grammys Latinos, 14 premios Lo Nuestro, una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood y más de 75 millones de discos vendidos son sólo algunos de los logros que se ha anotado durante su vida.