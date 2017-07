Verónica Castro protagoniza la serie La Casa de las Flores

Creada por Manolo Caro, la nueva serie original de Netflix incluirá la participación de Dario Yazbek Bernal, Juan Pablo Medina, Arturo Ríos, Claudette Maillé, Lucas Velasquez, Sheryl Rubio, Sofía Sisniega y Luis de la Rosa, entre otros. Hollywood, California.- Netflix, la principal red de televisión por internet en el mundo, comenzó este lunes la filmación de la anticipada serie original, La casa de las flores. El elenco confirmado en esta comedia obscura incluye a Verónica Castro (Los ricos también lloran, Rosa Salvaje), Aislinn Derbez (A la mala, Win it all) y Cecilia Suárez (Capadocia, La vida inmoral de la pareja ideal). Creada y dirigida por el aclamado Director Manolo Caro, La casa de las flores se estrenará en el 2018 y consistirá de 13 episodios de 30 minutos. El elenco también incluye a Dario Yazbek (Daniel y Ana, Los paisajes), Juan Pablo Medina (Amor de mis amores, La vida inmoral de la pareja ideal), Arturo Ríos (Entre Pancho Villa y una mujer desnuda,Y tu mamá también), Claudette Maillé (Como agua para chocolate, Gente bien), Lucas Velasquez (Mentir para vivir, Atrévete a soñar), Sheryl Rubio (Somos tú y yo, Guerra de ídolos), Sofía Sisniega (Club de Cuervos, Gossip Girl: Acapulco), Luis de la Rosa (Mientras el lobo no está) y más. La casa de las flores se desenvuelve en una florería familiar, aparentemente exitosa e idílica, llena de secretos disfuncionales. Un día, el patriarca se da cuenta que su amante de mucho tiempo ha muerto de manera repentina y deci-de llevar a sus hijos a su hogar junto a su esposa y familia actual, quienes no sabían de su existencia. La serie explora la necesidad de proteger y perdonar a los seres queridos, sin importar lo incómodo que eso pueda ser.