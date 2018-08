Verificación de su cheque de paga

El IRS recuerda a los c o n t r i b u – yentes que NO han usado la Calculadora de retención del IRS para ver si tienen la cantidad correcta de impuestos retenidos en sus cheques de paga, que deben verificarla lo antes posible. ¿Por qué ahora? Una revisión en el verano de la retención de impuestos es crítica para millones de contribuyentes que no han revisado su situación fiscal. Los contribuyentes que necesitan verificar su retención incluyen aquellas: • Familias con dos ingresos. • Personas que trabajan dos o más empleos, o que trabajan sólo parte del año • Personas con hijos que reclaman créditos tales como el Crédito Tributario por Hijos • Personas con dependientes mayores, incluyendo hijos de 17 años • Personas que detallaron sus deducciones en el 2017 • Personas con ingresos altos y declaraciones de impuestos más complejas • Personas con reembolsos de impuestos grandes o facturas de impuestos para 2017 También hablaremos de los cambios en la nueva ley tributaria que afectarán las declaraciones de impuestos del 2018: • Aumentará la deducción estándar • Se eliminarán las exenciones personales • Aumentara el crédito tributario por hijos • Se eliminarán o limitarán ciertas deducciones • Cambiarán las tasas de impuestos y los parámetros A más de la mitad del año, el Servicio de Impuestos Internos insta a los contribuyentes que aún no han verificado su “retención de impuestos” a que lo hagan lo más pronto posible para evitar una factura de impuestos inesperada y multas el próximo año al momento de presentar los impuestos. Este proceso puede ayudar a los contribuyentes a evitar recibir un gran reembolso o si mejor prefieren recibir su dinero en sus cheques de paga durante el resto de este año. Recuerde, la Calculadora de Retención no le pide al usuario información de identificación personal, tal como nombre, número de seguro social, dirección, o números de cuenta bancaria. El IRS no guarda ni registra la información que el contribuyente ingresa en la calculadora.