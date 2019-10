VENGANZA ANIMAL

El amigo recibe una llamada

Es urgente que te vea compadre-

Pero cual es la prisa compadre-

No juegues compadre, te veo en el bar… ya sabes donde.-

¿Y sí no voy?-

Compadre… es demasiado importante que vayas-

Ya en el bar, el compadre pide un tequila doble.

Cálmate compadre, tranquilo que la vida sigue igual-

Nada compadre, lo que te voy a decir cambiara totalmente tu vida-

Y dale con eso. A ver compadre, que es lo que me quieres decir-

Un amigo me pidió 20 mil dólares prestados-

No compadre, no se los prestes, es mucho dinero y luego no pagan-

Cuando le pregunto que para que quiere los 20 mil dólares

compadre… me quedé sorprendido-

Nada compadre, no te toques el corazón de pollo.

No le prestes

nada-

Me dijo que los quiere para irse con una mujer casada-

Menos, no compadre. Una vez que se vaya nunca mas lo volverás a

ver… nada compadre-

Esa mujer es tu esposa compadre-

Pero… cómo compadre-

Así como lo estas oyendo compadre-

Por favor compadre, no seas malito, préstaselos. Es más, si no te

paga yo me encargo de pagarte hasta el último centavo-

Pensó que nadie se daría cuenta. Mato a su pareja con un martillo. Lo

descuartizó. Los pedazos los fue a regar a 30 kilómetros del lugar donde

lo había matado… esto fue en San Petersburgo, Rusia.

El problema fue que dejó unos huesos sin quebrar y pues esto llamó la

atención de un señor que andaba paseando a su perro