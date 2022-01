VAYA PROPOSITO

Cuando va terminando el año viejo ya estamos empezando a hacer planes para el que nuevo que viene.

Mucho de estos nuevos propósitos tienen que ver con las predicciones que oímos en la radio o televisión. Creo que esto es lo mas normal del mundo. Lo que si me cae como patada de mula es que nos queramos pasar de vivos… que creamos que todo lo podemos.

Uno de los propósitos que me ha dado risa JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA… es el de la NASA.

El propósito de la NASA es poner en el espacio el mas grande telescopio que se haya construido… el más potente. ¿El propósito? Si hubieran dicho que para ver mas planetas, mas galaxias, mas meteoritos, mas agujeros negros… se las pasaba, pero no. Quieren saber el origen de la vida. cuando y como pasó todo. Quieren saber si existe Dios. Saber si El nos creó o nosotros lo creamos a El. En serio que poca madre de la NASA.

Sin duda que la tecnología a avanzado a pasos agigantados… pero eso no le da ningún derecho a la NASA a ponerse a nivel de Dios.

Con todo el avance científico… la ciencia no ha podido reproducido una célula.

Han creado muchos robots.

Han enviado robots al planeta Marte.

Han creado robots que pueden hacer el trabajo de muchas personas.

Han creado robots que pueden hacer operaciones quirúrgicas.

Han mandado naves casi al extremo del Sistema Solar… pero no se ha salido del Sistema Solar y aun así ¿queremos saber el origen de la vida? ¿el origen del Universo?

Según ellos todo se debió a una gran explosión. Esta explosión dio lugar a nuestro sistema solar y quedó nuestro planeta Tierra.

¿Alguien puede explicar los movimientos de la Tierra? Cada 24 horas la Tierra da una vuelta sobre su eje. Cada 365 días la Tierra le da una vuelta completa al Sol.

En esos 365 días la Tierra tiene otros movimientos los cuales crean las estaciones del año. El Polo Norte se inclina hacia el Sol haciendo la primavera y el verano. Después de esto el Polo Norte se aleja del Sol provocando con esto el otoño y el invierno. Esto se hace cada año sin fallar un grado.

La distancia entre el Sol y la Tierra es la ideal para que en este planeta haya vida. Un grado mas o menos no habría vida en la Tierra.

Por muchos huracanes, tornados, maremotos, terremotos, guerras… no pueden cambiar el rumbo de la Tierra ni sus rotaciones.

¿Alguien puede explicar las fases de la Luna? Sus menguantes, crecientes, lunas nuevas o llenas cada 28 días sin fallar. Si no pueden explicar como es que la Luna cada 28 días es llena y cada 28 días es nueva… ¿cómo fregaos van a poder entender a Dios?

La vida en la Tierra es todo un misterio. La naturaleza no puede crearse a si misma, no puede.

Todavía hasta el día de hoy se desconoce muchas funciones del cuerpo humano.

Esta semana pasada me enviaron un video de Cloe… un robot que será la Próxima Asistente Virtual.

En la entrevista que le hacen a este robot ella, dice que no tiene lo que nosotros tenemos… alma.

La misma alma nos distingue de los animales porque no la tienen. Y no he hablado del cuerpo humano.

Hay un libro que leí hace unos 35 años mas o menos que se titula “El Cuerpo Humano Maravillosamente Hecho”. Este libro me impresionó de una manera que no me dio otra opción mas que aceptar que alguien nos creó. No podemos ser producto de una evolución. Alguien tuvo que haber creado lo que hay.

Solo tenemos que usar el sentido común para ver las cosas.

Nomás imagínese que de repente apareció en la Tierra una célula. Una célula con todas sus partes como el Aparato de Golgi, núcleo, nucleolo, citoplasma, ribosomas, mitocondrias… y todo lo demás. ¿Cómo es que apareció esa célula? Olvidémoslo. Cómo fue que se puso de acuerdo esta célula y se empezó a reproducir, reproducir, reproducir y reproducir a tal grado que fue formando una masa de carne que luego esta masa de carne empezó a tener varias secciones y varias desviaciones de esa célula y empezaron a aparecer los sistemas respiratorio, digestivo, renal… ¿de la misma célula? no importa. Siguió el sistema nervioso, el cerebro, cerebelo, el ojo… ¿de la misma célula? Dijimos que no importa, el asunto es acabar de completar el ser humano dentro del vientre de… ¿quién o de qué? Porque no puede crearse fuera de nada. Ahhhhhh tuvieron que pasar millones de años para que se formara el mono y luego del mono fue evolucionando hasta llagar a ser el Homo Sapiens… ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja. No pos guao.

Es como si dijera que hago un montón de letras y que después de millones de años estas se juntaron y se formó el escrito que usted esta leyendo… donde estas Dios.

Y todavía nos atrevemos a preguntar… ¿Dios nos hizo o nosotros hicimos a Dios?

Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: gammaliel9.10@gmail.com