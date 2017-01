Van contra indocumentados que cruzaron con visas

Administración Trump informó que empezará su guerra contra la inmigración ilegal con la persecución y deportación de inmigrantes. El Paso.– Dos de cada cinco inmigrantes indocumentados llegaron a Estados Unidos con sus visas en regla, y simplemente se quedaron de manera ilegal cuando éstas expiraron, según un reporte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La Administración Trump informó que empezará su guerra contra la inmigración ilegal con la persecución y deportación de inmigrantes que permanecen en el país con visas caducadas, así como aquellos con historial criminal. “Los que se han quedado en el país con visas cuya validez ha vencido estarán dentro de las prioridades de deportación”, dijo este lunes Sean Spicer, portavoz de la Casa Blanca. Según el Pew Research Center, alrededor del 40 por ciento de la población ilegal que reside en el país ingresó de manera legal con los documentos pertinentes, mientras que un pequeño porcentaje lo hizo con una tarjeta de cruce fronterizo (BCC). Daniel Caudillo, abogado de inmigración en El Paso, explicó que el anuncio de la Casa Blanca sobre la deportación prioritaria de personas con visas vencidas reitera la ley de 2015 firmada por el expresidente Obama, donde convierte a este tipo de personas en uno de los blancos principales en la lucha contra la eliminación de la población indocumentada en el país”. El Pew calcula que el país recibe a través de sus puertos de entrada internacionales unos 148 millones de portadores de la tarjeta BCC (border crossing card, o pasaporte local) que permite una visita de hasta 30 días a través de la zona fronteriza con sólo 25 millas de distancia en Texas y California, 55 millas en Nuevo México y 75 millas en Arizona. “Hasta el momento las personas con visas vencidas no son perseguidas o detectadas a menos que cometan algún delito y aparezcan entonces en el radar de las autoridades debido a que no existe un mecanismo para vigilar que salgan del país cuando deben”, informó el abogado Caudillo. El reporte FY 2015 Entry/ Exit Overstay de DHS explica que el problema surge una vez que los visitantes llegan y deciden quedarse puesto que dar con su paradero es uno de los desafíos más grandes del Gobierno. Ese año, al menos 480 mil inmigrantes que entraron a Estados Unidos con visas B-1, WB, B-2 y WT se quedaron después de que sus visas caducaron. La dependencia federal calcula que de estos casos sólo 10 mil fueron investigados y 2 mil de ellos (menos de la mitad del 1 por ciento) resultaron en arrestos. Caudillo dijo que a los visitantes que llegan a Estados Unidos y no regresan a sus países antes que expire su estadía legal se les cancelan automáticamente sus visas y empiezan a acumular tiempo como indocumentados. Si dichas personas están más de 180 días consecutivos como indocumentados, la ley del castigo afecta en el futuro cuando quieran salir del país con permiso o sin permiso del Gobierno. “Una persona que ha dejado vencer su visa y se queda en el país no puede solicitar su residencia permanente en EU al menos que tenga un esposo o hijo ciudadano estadounidense”, afirmó el abogado. También, es posible que la persona no pueda renovar su visa de turista en el futuro porque violó la ley de inmigración estadounidense. De acuerdo con el reporte Entry/Exit Overstay del 2015, las personas que se quedan en el país con sus visas vencidas reciben menos presión de las autoridades migratorias que aquellas que ingresaron al país de manera ilegal. Mientras la mayoría de inmigrantes que cruzan ilegalmente al país viene de países latinoamericanos, DHS asegura que aquellos que entran legalmente y se quedan indefinidamente sin permiso provienen de todas partes del mundo, incluyendo países de especial interés por tener relaciones con grupos terroristas. De los casi 50 millones de personas que recibieron visas de negocios y de turista emitidas por el Gobierno estadounidense en el 2015, sólo el 1 por ciento –casi 500 mil– se quedaron en el país sin documentos vigentes.