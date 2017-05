Valentino Lanús autorizó a Jacky Bracamontes el uso de su nombre

* El actor dice no haber leído lo que la actriz cuenta de él. México.- (Notimex) El actor mexicano Valentino Lanús autorizó a Jacqueline Bracamontes que usara su nombre en el libro “La pasarela de mi vida”, en el que la actriz y conductora narra una parte de su vida personal y profesional. “Al principio dudé (en darle autorización) pero después pensé: ‘Si es para el bienestar de tu familia y quieres explicarle a tus nietas quién era Jacky, ¿cómo no la voy a apoyar?”, comentó. A través de las páginas la protagonista de telenovelas como “Las tontas no van al cielo” (2008) y “Sortilegio” (2009), entre otras, relata que Valentino Lanús le fue infiel cuando fueron pareja sentimental durante aproximadamente cuatro años. Al respecto el actor señaló que no ha tenido oportunidad de leer el texto de la también ex reina de belleza. “Lo único que pienso es que mi filosofía de vida es de aquí pa’ delante y evolucionar, no me gusta mucho voltear para atrás si la vida está esperando. No sé qué decir, pero bueno, cada quien sus canicas”. Valentino Lanús dijo que hoy en día no se preocupa por el pasado: “tengo a mi familia y soy feliz con mi vida de ahora”.