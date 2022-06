VA QUE VUELA

¿Qué pasa cuando se nos prohíbe algo? ¿Como que se nos apetece mas no? ¿Quiere leer algunas de las prohibiciones mas absurdas y sin embargo nadie dice nada… y cuando nos quieren imponer una mas se nos olvida las que ya tenemos… y que sin chistar nos las tragamos? Empecemos: ¿Conoce a un Testigo de Jehová? ¿Sabe usted como es que pueden vivir con tantas prohibiciones? Tienen prohibido celebrar Navidad y aniversario de bodas. No hacer deporte. No organizar fiestas si no es con los testigos de Jehová. No celebran sus cumpleaños. No dar limosnas a mendigos. No jugar ajedrez. No vestir de luto. No participar en campañas caritativas. No permitir la transfusión de sangre… mejor morir. No deben de ir hospitales. No deben de llevar oro. No deben de servir en el ejercito Los hombres no deben de traer barba ni bigotes. Podría hablar de las más sectas religiosas, pero ahora veamos algo de política… y que mejor ejemplo que Cuba… Los cubanos no deben de tener dólares. No deben de escuchar cantantes extranjeros. No deben de ser religiosos. No deben de viajar al extranjero. No deben de ser homosexuales.

No deben de vender o comprar casa. No deben de comprar ni vender auto. No deben de usar pantalones vaqueros deslavados. No deben de comer carne de res ni pescado. No deben de hablar mal del comandante. No deben de hablar mal de los dirigentes del partido comunista. No deben de comprar computadoras, grabadoras, DVD… No deben de tener Internet. No deben de tener antena parabólica. No deben de vivir cómodos… solo los lideres. El mundo está lleno de prohibiciones… y la mayoría son absurdas. Claro que hay otras que nos sirven para un mejor vivir… como las de tránsito. No dar vuelta a la izquierda de tal hora a tal hora… No dar vuelta a la derecha de tal hora a tal hora. No estacionarse… de tal hora a tal hora. No manejar en sentido contrario de tal hora a tal… no, este no lo era, perdón. Hay algunas que ni siquiera tienen sentido… No sacar a pasear a su cerdo por las calles. No sacar piojos a su mascota en la playa. No pescar tiburones con redes. No cazar leones con resorteras. No matar lagartijas poniéndoles canciones de Maluma, Bad Bunny, música de banda… No exigirles huevos cocidos a las gallinas. No estacionar los carros dentro de las albercas publicas. Como si no fuera poco… un alcalde de Nueva York, hace años se sacó una de debajo de la manga… se iba a prohibir la venta de refrescos tamaño familiar… en otras palabras. No sé si lo logró. Alguien dijo que las prohibiciones se hicieron para romperlas. Según ese alcalde de Nueva York, lo único que buscaba era que bajara la obesidad en la gente de esta ciudad. ¿qué tal prohibir la cerveza? ¿Qué tal el vino? ¿Qué del licor?… o por lo menos el cigarro. Se preguntará a que viene tanta palabrería ¿verdad? Es que el partido de AMLO o séase Morena acaba de ganar 4 estados más… va a gobernar mas de la mitad de los estados de México. Tal vez se pegunte… ¿y qué? Pues que México va que vuela para ser un Venezuela, o una Cuba. Países llenos de prohibiciones Millones de mexicanos y todavía no creen que AMLO quiere ser el dueño de México, como lo es Maduro y todavía los Castros de Cuba. Sus ideales es tener a México como Cuba y Venezuela. Gracias a Dios que le han ido cerrando sus propósitos y ya lleva varios reveses. Pero no se da por vencido el carajo. Millones de mexicanos lo idolatran… hasta han llegado a decir que es como el Señor Jesús… en serio que no se miden. Tengo un amigo que acaba de llegar de Cuba y viene con la boca abierta. No puede creer que Cuba tenga ese estilo de vida. Cabe decir que este amigo era fanático de AMLO… ya no lo es. Fueron horas de estar trabajando con él, pero al final se convenció. Es de sabios rectificar el camino… las ideas. Tanto así que compró un libro de AMLO hace años. Me dio risa porque le aposté mi cheque contra su cheque a que no había leído una página de ese libro, lástima que no quiso… se hubiera quedado sin cheque. Y es que la gente fanática así es… no usan el sentido común. Yo nada mas estoy esperando que AMLO empiece con sus prohibiciones. Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlas llegar a: gammaliel9.10@gmail.com