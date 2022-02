Urgen a latinos participar en las elecciones primarias

Las votaciones anticipadas serán del 14 al 25 de febrero

Dallas, Tx.- La votación anticipada para las elecciones primarias republicana y demócrata en Garland y Texas será del 14 al 25 de febrero, por lo que dirigentes comunitarios exhortaron a los votantes latinos a prepararse para sufragar en estos comicios que podrían empezar a modificar el mapa político de nuestras ciudades y del estado en general.

Cualquier segunda vuelta se decidiría el 24 de mayo.

Para los residentes de Garland, este semanario presenta la siguiente información que ayudará a los electores saber más sobre estos comicios:

¿Cuándo es la elección?

El día de las elecciones es el martes 1 de marzo. Las urnas estarán abiertas de 7 am a 7 pm. Los lugares de votación deben permitir que las personas emitan su voto si están en la fila a las 7 pm.

Tal y como se informó, la votación anticipada comienza el lunes 14 de febrero y termina el viernes 25 del mismo mes.

¿Dónde puedo votar?

Las ubicaciones y los horarios se pueden encontrar en el sitio web de elecciones del condado de Dallas. Los votantes de este condado pueden emitir su voto en cualquiera de los lugares de votación abiertos, independientemente de la ciudad o distrito en el que vivan.

Para ayudar a los votantes a ahorrar tiempo, los sitios web de elecciones del condado rastrean qué lugares de votación tienen filas largas y cuáles se mueven más rápido.

Estos son los lugares de votación anticipada en Garland:

Dallas College Garland Center en 675 W. Walnut Street

Biblioteca Sucursal de South Garland en 4845 Broadway Blvd.

¿Qué hay en la boleta?

Esta será la primera elección que se celebre utilizando los nuevos mapas políticos del estado elaborados por el Partido Republicano, que están siendo impugnados en los tribunales.

Debido a la redistribución de distritos, su residencia podría estar en un distrito diferente.

Ingrese su dirección utilizando la Guía del votante para ver qué candidatos se postulan para representarlo en la Cámara de Representantes y el Senado de Texas, la Junta de Educación del Estado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. También puede consultar una boleta de muestra en el sitio web de elecciones del condado de Dallas.

La fecha límite para registrarse para estas primarias fue el 1 de marzo del año anterior.

Con respecto a las siete contiendas estatales que están en las boletas este año, estos son los cargos en disputa:

Gobernador

Teniente gobernador

Fiscal General

Contralor

Comisionado de Tierras

Comisionado de Agricultura

Comisionado de Ferrocarril

ELECCIONES

EN GARLAND

Garland tiene próximas elecciones locales después de las primarias estatales del 1 de marzo.

Los residentes de Garland tendrán que votar por cuatro puestos en el Consejo de la ciudad y tres síndicos de Garland ISD. La votación para estas dos elecciones locales comienza el 25 de abril, con el día de las elecciones el 7 de mayo. El período de presentación de candidatos en las contiendas para el concejo municipal y la junta escolar finaliza el 18 de febrero.

PRESIONA

O’ROURKE

Mientras el hielo del norte de Texas se derretía por la explosión invernal de la semana pasada, Beto O’Rourke continuó con sus esfuerzos para presionar al gobernador Greg Abbott por su manejo de la tormenta de 2021 que dejó a millones sin electricidad y mató a más de 240 personas.

“La gente de Texas comprende el fracaso del liderazgo”, dijo O’Rourke a The Dallas Morning News. “Cuando vemos informes que nos dicen que las causas principales de la interrupción del año pasado aún no se han solucionado, como el suministro de gas, todos sabemos que se deben realizar más cambios y parece que no vamos a lograrlo. Esos cambios a realizar serán hasta que hagamos un cambio en la parte superior”.

En su gira «Keeping the Lights On Tour» de 12 días por 20 ciudades, O’Rourke hizo apariciones en Dallas y Denton, destacando una visita a Steven Brown, un hombre de Dallas de 24 años que tuvo su piernas amputadas el año pasado después de sufrir congelación durante la tormenta. O’Rourke también realizó una manifestación en un parque de Denton, donde instó a los tejanos a responsabilizar a Abbott y otros.

ABBOTT,

CULPABLE

“Este no tenía que ser nuestro destino. No tenía que ser nuestra fortuna”, dijo O’Rourke en Denton. “Esto no es un acto de Dios o de la Madre Naturaleza. Esta es la falta de la persona en la posición más alta de poder en la confianza pública”.

En un esfuerzo por robarle el protagonismo a O’Rourke, el representante estatal Jared Patterson, republicano por Frisco, programó un evento para “Salvar los empleos de Texas Energy” a la misma hora y en el mismo parque que el mitin de O’Rourke. Algunas personas anti-O’Rourke gritaron con megáfonos durante su discurso, diciéndole que «asegurara la frontera».

El portavoz de la campaña de Abbott, Mark Miner, dijo que O’Rourke estaba engañando a los tejanos y que deseaba otra tormenta catastrófica para impulsar su campaña para gobernador.

“Es alarmismo por parte de un candidato desesperado que no ha presentado una idea política”, señaló Miner.

Indicó las 14 leyes bipartidistas que Abbott promulgó para reforzar la red eléctrica del estado.

“Claramente [O’Rourke] está engañando al público”, dijo Miner.

Algunos expertos, sin embargo, dicen que la red eléctrica del estado ha mejorado pero está lejos de arreglarse. Al igual que O’Rourke, señalan que los componentes de gas natural de la red deben climatizarse.

“Parece que el gobernador es complaciente, a juzgar por sus comentarios”, dijo O’Rourke.

El demócrata dijo que, como gobernador, prepararía el suministro de gas para el invierno, conectaría Texas a la red nacional, reduciría los costos de los servicios públicos al recuperar el dinero «robado» por las empresas de energía codiciosas, demandaría a las empresas que se involucraron en el aumento de precios y nombraría un monitor de mercado independiente para temas de gas natural.

“La afiliación de su partido no importa”, aseveró O’Rourke en Denton. “Todo lo que importa es que estamos enfocados en arreglar esto”.

DISMINUYE

VENTAJA

El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, supera al demócrata O’Rourke, 47%-36%, en un enfrentamiento hipotético para gobernador, según una encuesta de Dallas Morning News-University of Texas at Tyler publicada recientemente.

Abbott marcha cómodamente por delante de O’Rourke en la encuesta DMN-UT-Tyler; Paxton podría enfrentarse a la segunda vuelta

Abbott incluso tiene una estrecha ventaja sobre O’Rourke entre los hispanos, 40%-39%.

Las políticas relacionadas con la tormenta de invierno de 2021 y si la red eléctrica se ha fortalecido adecuadamente o no están destacando la carrera por la gobernación. Se espera que Abbott y O’Rourke ganen sus respectivos concursos primarios, y no han perdido tiempo en lanzarse el uno contra el otro.

En medio del evento de invierno muy publicitado de la semana pasada, Abbott proclamó que la red eléctrica era más resistente y confiable que nunca. La tormenta, mucho más débil que la del año pasado, no provocó cortes masivos de energía.

POBRES Y

OPRIMIDOS

Pero O’Rourke dijo que los tejanos conocen la diferencia entre la semana pasada y el año pasado, y quiere resaltar los peligros de una red defectuosa, particularmente para los pobres y los oprimidos.

O’Rourke dijo que es por eso que visitó a Brown, quien lo conoció en Dallas en CitySquare, una organización sin fines de lucro que ayuda a combatir la pobreza y la falta de vivienda y le brinda vivienda a Brown.

Brown sufrió congelación durante la tormenta del año pasado y desarrolló una infección en la sangre. Dijo que eligió la amputación en lugar de lidiar con una recuperación larga e incierta.

Brown apuntó que las condiciones de vida en la casa de un pariente donde se hospedaba no eran las ideales, por lo que tuvo que buscar vivienda en otro lugar. Dijo que lo colocaron en Health to Home, un programa colaborativo de relevo médico que involucra al Texas Health Presbyterian Hospital Dallas; Austin Street Center, un refugio para personas sin hogar de Dallas; y City Square.

El viaje por carretera de O’Rourke termina en Houston el 15 de febrero, el aniversario de la tormenta de 2021 y los apagones masivos.