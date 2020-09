Urgen a estudiantes iniciar pláticas para la Universidad

Dallas, Tx.- Debido a que miles de estudiantes están próximos a asistir a las diversas univesidades del país o colegios locales, el DISD ofreció a los padres de familia información muy útil y necesaria que ayudará a estos jóvenes a seleccionar sus mejores opciones a fin de continuar con sus estudios superiores.

Para tal, motivo, se llevó a cabo una conversación con Rachael Villanueva, coordinadora de Acceso a Educación Superior, sobre cómo conseguir apoyo en el proceso de solicitud universitaria.

¿Nos puedes contar sobre el Programa de Acceso al Colegio, o College Access Program?

El College Access Program fue implementado en el 2010 para apoyar a estudiantes a llenar solicitudes de inscripciones a universidades, solicitudes de becas, registro de exámenes de admisión, y sobre el proceso de solicitud de Apoyo Financiero Federal para la universidad.

Contamos con muchas organizaciones asociadas con el Distrito Escolar de Dallas quienes están presentes en 36 preparatorias en nuestro distrito escolar. Cada preparatoria tiene su propio Consejero Universitario quien apoya a estudiantes con las dudas que tengan sobre el proceso de solicitud.

¿Cuáles son algunas áreas en las que los consejeros apoyan a los estudiantes?

Muchas de las solicitudes de admisión a las universidades ya están disponibles y abren su periodo de solicitud temprano. Por lo tanto, los alumnos que estudian en el último grado de preparatoria pueden visitar a los consejeros para aprender cómo llenar esas solicitudes, cómo mandar sus boletas oficiales a las universidades, que inmunizaciones necesitan para ser aceptados… Hay muchos pasos en el proceso de admisión a un colegio o universidad, y ese es el mayor enfoque de nuestros consejeros que trabajan en las preparatorias.

Les dan una lista de cosas que tienen que hacer, y así los estudiantes pueden estar listos para tomar ese siguiente paso y ser aceptados por la institución que elijan.

¿Cómo pueden contactar los estudiantes a los consejeros del College Access Advisors?

Ahorita la situación es un poco inusual. Por lo regular, los consejeros estarían trabajando desde sus preparatorias asignadas, recibiendo a estudiantes en sus aulas o en la biblioteca. Sin embargo, nuestros consejeros siguen a la disposición de los estudiantes, a pesar de las circunstancias actuales.

Los estudiantes pueden contactar a su consejero. Pueden visitar el sitio web de Postsecondary Partnerships and Programs para averiguar quienes son los consejeros de su preparatoria y cómo contactarlos. También podrá planear una sesión telefónica o virtual con los consejeros en este sitio web.

Para averiguar quién es el consejero de su escuela:

Visite el sitio web de Postsecondary Partnerships and Programs: https://www.dallasisd.org/Page/32596

En el menú de la izquierda, escoja la opción “College Access Program”.

Una vez que esté en el sitio web de College Access Program, podrá ver una lista con nuestras organizaciones asociadas, cada una de ellas tiene una lista de preparatorias. Busque la preparatoria del estudiante.

Una vez que haya encontrado la organización asociada con la preparatoria de su estudiante, dele click abajo del logo de la organización. Por ejemplo, si su hija estudia en Emmett Conrad High School, la organización que apoya a su preparatoria es Education Is Freedom. Para programar una cita con un consejero, de click a la opción en rojo que dice “*Click here to book a virtual appointment with an Education Is Freedom advisor*”

Les recomendamos a los estudiantes de preparatoria, aunque sean Juniors (o estén estudiando en su penúltimo año de preparatoria) que empiecen estas conversaciones con el asesor de su preparatoria. Cualquier estudiante de preparatoria que tenga preguntas puede platicar con uno de los consejeros.

¿Hay algún evento donde aprender más sobre el proceso universitario?

Además, organizaremos una Feria Universitaria virtual el miércoles de 6 p.m. a 8 p.m.

Anoten en su calendario que la nueva solicitud de apoyo financiero estudiantil abre el 1ro de octubre.

EQUIDAD

EDUCATIVA

Administradores de Dallas ISD han sido seleccionados para formar parte de un esfuerzo a nivel nacional de líderes escolares para desarrollar estrategias que brinden más equidad en la educación.

El distrito será parte del primer grupo Bridges Collaborative de Century Foundation, el cual fomentará la integración de grupos de diferentes razas, clases y otros factores en las escuelas y comunidades. Dallas ISD se unirá a aproximadamente 50 organizaciones miembro de esta iniciativa de integración escolar, tales como distritos escolares, escuelas chárter y representantes de equidad de vivienda. El grupo reunirá a administradores de todo el país.

Dallas ISD se destaca por el uso de loterías de inscripción, que exigen una diversidad socioeconómica de 50/50 en escuelas de transformación, como Solar Preparatory for Girls, Solar Preparatory for Boys, CityLab High School e Ignite Middle School.

“Nuestro equipo está feliz de formar parte del diálogo nacional sobre el uso de estrategias de integración para tener escuelas más inclusivas”, dijo Angie Gaylord, jefa adjunta de la Oficina de Transformación e Innovación. “Será un gusto liderar y aprender durante esta labor importante”.

El grupo Bridges Collaborative participará en un programa de colaboración y apoyo de dos años, los cuales incluirán tres convenciones nacionales, una serie de convenciones regionales y oportunidades regulares de colaboración en línea y acceso a capacitaciones y recursos.

La primera convención nacional virtual se realizará el 15 y 16 de octubre, y contará con la participación del exsecretario de educación John B. King, Jr. como orador invitado.

ALUMNOS

BECADOS

Quince estudiantes de Dallas ISD han sido nominados entre los aproximadamente 16,000 semifinalistas en el 66º Programa Nacional de Becas al Mérito anual. Este premio, presentado por la National Merit Scholarship Corporation, tiene como objetivo reconocer a los campeones escolares de la nación y fomentar la excelencia académica.

Para convertirse en finalista, cada estudiante y el oficial de la escuela secundaria que lo patrocina deberán proporcionar información sobre su expediente académico, participación en actividades escolares y comunitarias, así como habilidades de liderazgo, empleo y honores y premios recibidos. Se espera que 15,000 estudiantes pasen a la etapa final en febrero. Los ganadores de la beca se anunciarán entre abril y julio de 2021.

Más de 1.5 millones de estudiantes de tercer año en aproximadamente 21,000 preparatorias en todo el país que ingresaron al Programa Nacional de Becas al Mérito este año.

Felicitaciones a los siguientes estudiantes de Dallas ISD:

School for the Talented and Gifted at Yvonne A. Ewell Townview Magnet Center

Andrew J. Volney

Avery R. Lambert

Ella H. Barnes

Hannah C. Peaslee

Jaikirti P. Havlick

Jonathan E. Farner

José Mendoza

Ketan C. Pamurthy

Richard D. Gao

Ryan J. Yoo

School of Science and Engineering at Yvonne A. Ewell Townview Magnet Center

Joseph T. Newcomer

Pranay Varada

Rohan S. Cherukuru

Booker T. Washington High School for the Performing and Visual Arts

Castanheira, Daniella S.

Woodrow Wilson High School

Broberg, Cole A.

CLASES

A PADRES

Dallas ISD continúa ofreciendo a los padres la opción de aprendizaje presencial (en persona) o a distancia (desde casa) desde el pasado 5 de octubre. Los padres deberán elegir el modelo de aprendizaje que prefieren para sus hijos. La opción que elija en la encuesta se mantendrá hasta el final del ciclo de calificaciones.

Para responder a la encuesta, los padres necesitarán la siguiente información:

El número de identificación de su estudiante

El nombre y apellido de su hijo(a) como aparace en PowerSchool (Portal para Padres)

La fecha de nacimiento de su hijo(a) (mm/dd/yyyy)

El grado que cursa su hijo(a) actualmente

La escuela de su hijo(a)

MODELOS DE

APRENDIZAJE

Aprendizaje a distancia (desde casa)

Cómo funciona

El distrito ofrecerá el modelo de aprendizaje a distancia asincrónico que ha sido aprobado por la Agencia de Educación de Texas. Este modelo permite que los estudiantes acudan a clases en línea.

Se contará la asistencia. Durante el día escolar, los maestros proporcionarán instrucción directa. Los estudiantes también podrán completar tareas y proyectos independientemente bajo la dirección del maestro. Tendrán acceso a lecciones grabadas, tutoría en pequeños grupos virtuales y materiales en línea.

HORARIO

Y OPCIONES

El modelo seguirá el horario de educación a distancia regular para las escuelas primarias mientras que las escuelas secundarias seguirán el horario de sus clases.

Los padres que seleccionen esta opción deberán permanecer en el modelo de aprendizaje a distancia hasta el final del ciclo de calificaciones. Es entonces cuando los padres podrán optar por el modelo de aprendizaje en la escuela (en persona) Los padres deberán notificar a la escuela si quieren cambiar su elección para el comienzo del siguiente ciclo de calificaciones. Los padres pueden continuar participando en el modelo de aprendizaje a distancia hasta que se notifique lo contrario.

Aprendizaje en la escuela (Fen persona)

Cómo funciona

El aprendizaje tiene lugar en un salón de clases tradicional cinco días a la semana con un maestro en la escuela siguiendo todas las medidas de seguridad en vigencia incluidas en la Guía de Regreso a Clases para Padres.

La seguridad es lo primero

En todos los niveles escolares, la seguridad es la máxima prioridad. Debido a que el limitar el número de personas en la escuela al mismo tiempo es un factor crítico para controlar la propagación del COVID-19, se podría considerar la adopción de un modelo de asistencia híbrida para permitir el distanciamiento social.

En cualquier escuela en que más del 60% de los estudiantes regresen para el aprendizaje en persona en la escuela se podría considerar la opción del modelo de asistencia híbrida O se proporcionaría un sitio alternativo para los cinco días. En este caso, los estudiantes acudirían a la escuela en persona dos o tres días a la semana o acudirían los cinco días en otro sitio. Si se selecciona el modelo híbrido, el resto de los días de la semana los estudiantes participarían en el modelo a distancia (en casa). Los padres serían notificados por la escuela si se adopta la opción híbrida o de un sitio alternativo.

OPTING-IN

Los padres que seleccionen esta opción podrán regresar al modelo de aprendizaje a distancia (en casa) en cualquier momento durante el ciclo de calificaciones. Se requiere que los padres notifiquen a la escuela de sus hijos si quieren regresar al modelo de aprendizaje a distancia. Una vez en le modelo a distancia, los estudiantes deben permanecer en él hasta que se notifique lo contrario.

CONTRASEÑAS

PARA ALUMNOS

Para simplificar el apoyo de contraseñas desde el primer día de clases, el DISD ha reiniciado la contraseña digital para todas las cuentas de los estudiantes.

La contraseña provisional de los iPads de los estudiantes de primaria y secundaria es:

Usuario: El número de identificación escolar (7 dígitos) de su hijo.

Contraseña: La letra S seguida por el número de identificación escolar.

La contraseña provisional de los Chromebooks de los estudiantes de primaria y secundaria es:

Email: El número de identificación escolar (7 dígitos) de su hijo seguido por @dallasisd.org

Contraseña: La letra S seguida por el número de identificación escolar

Cada escuela preparatoria tiene instrucciones de inicio de sesión ligeramente diferentes para los estudiantes, y el padre debió haber recibido esa información a través de SchoolMessenger o un correo electrónico.