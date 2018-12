UNOS SI Y OTROS NO

Por: Gamaliel Espinoza

Ha pasado una celebración mas del Día de Agradecimiento. ¿Lo festejó? Si lo hizo mis felicitaciones y si no pues mis… mis ¿qué? No puedo creer lo que siempre pasa cuando se trata de esta celebración. Unas personas si lo pueden festejar… otras pareciera que no quieren o no pueden. En mi opinión muy pero muy personal, creo que esta fecha la deberíamos de celebrar todas las personas. No es que quiera ser autoritario, pero… ¡¡¡¡NOOOOOO!!!! Pero creo que debería de hacerse algo para que todos pudiéramos y quisiéramos celebrar esta fecha. Solo es una vez al año… así que no creo que el mundo se vaya a acabar si dejamos de hacer lo del diario para celebrar esta fecha. Esto se me vino ya hace años. No sé porque nunca lo expuse… y ahora lo hago con la seguridad de que tengo razón en pensarlo y decirlo. Una cosa es que no queramos festejar este día… y otra muy diferente que no nos dejen. Gracias a Dios que en donde trabajo nos dan ese día y un día después para festejarlo. Claro que he estado en trabajos que ese día… ni pensarlo en descansar. Al contrario. Y es aquí creo que se me ocurrió la idea de escribir sobre el tema. Siempre mi familia compra con tiempo lo que se va a necesitar para lo que se va a hacer ese día. Esta vez solo faltaba una cosa… hielo. Salí a comprarlo, y vaya que me di cuenta de algo que a lo mejor no lo había notado porque no salía para nada ese día… o porque estaba trabajando. Salí de mi casa (su casa) y me encontré con que la gran mayoría de los negocios estaban cerrados. Poniéndolo en números diría que un 95% de los negocios estaba cerrados. Tuve que ir a una tienda muy conocida a nivel mundial a comprar el hielo. Al pagar, me tocó con una cajera que hablaba español. – Lista para darle mate al pavo?- pregunté Me miró con una cara muy triste, creo que entendí lo que me quería decir. – Pero bueno, al fin de la semana no se va a acordar que no festejó el día cuando vea el cheque- Quise animarla. – Tengo años de no festejar con mi familia este día. Aquí es en donde me quedé callado. Creí que si volvía abrir mi boca la iba a regar mas, así que como dicen… “calladito me veo mas bonito”. Pensaba en como despedirme de la cajera… “que la pase bien” “Feliz día de acción de gracias”. En serio que no sabía que decirle. Solo atiné a decirle… -Que sea la última vez que no festeja con su familia este Día- En el regreso a mi casa me di cuenta de lo dichoso que era el poder celebrar con mi familia esta Día. Cuando dábamos gracias por los alimentos me acordé de la cajera y le di gracias a Dios por hacerme ver que somos dichosos el poder celebrar el Día. En serio que si. ¿Sabe lo que es peor? Que hay personas que tienen la oportunidad de hacerlo y no lo hacen… ¿“Tengo o no tengo razón”? Creo que si fuera un líder político propondría que este día marcado para dar gracias NADIE, pero NADIE trabajara. Así el que no lo quiera celebrar pues no lo hará porque no quiere. Pero ¿qué de aquellas personas que quieren y no pueden? Tendrían la oportunidad de hacerlo como pudieran o quisieran. ¿Se imagina todos los negocios cerrados? ¿Se imagina toda la familia reunida en casa? Cuando digo que nadie trabaje quiero decir que NADIE trabaje. Se imagina las calles vacías, todos los negocios cerrados, trenes parados, autobuses parados, gasolineras cerradas, aeropuertos cerrados, todo, todo… pero TODO CERRADO ¿no sería maravilloso? Creo que el solo hecho de que nadie trabaje… es celebrar el Dia. Ya me lo imaginé y me gusta la idea… solo que hay un problema. El problema es que es un día festivo y por ende es un día consumista. En otras palabras, es un día en que el negocio si es negocio. Ah… pero que bueno que al menos lo intentáramos ¿no? Es mas, si así lo hiciéramos creo que lo disfrutaríamos mucho mas. Nada a la carrera… bueno, a lo mejor un día antes ¿no? Creo que ya empecé y ahora hay que terminar la idea. ¿Qué le parece festejar el día sin pavo? Porque no tiene que ser pavo ¿o si? O lo podemos poner de otra manera… por ejemplo que los patrones se pongan un poco mas agradables que cualquier otro día y le den un incentivo para que su trabajador tenga con que hacer su cena de Acción de Gracias. No tiene que ¿pero a poco no es buena idea? Esta costumbre se esta dejando de hacer. Recuerdo que hace años los patrones les daban un pavo a sus empleados… ahora ya son menos los patrones que lo hacen. O ¿no me digan que los empleados no se merecen eso?… creo que acabo de tener una pesadilla. Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: gamma9_10@yahoo.com y editorial@novedadesnews. com