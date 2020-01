UNO MAS… UNO MENOS

–

Así es… queramos o no, se va-

–

El año viejo se va porque se tiene que ir… no le queda de otra.

Hay algo que me llama la atención. Mucha gente dice que pongamos

atención a lo que viene… hasta cierto punto es cierto. Pero me gusta más

disfrutar el momento.

¿

Será que ya estoy viejo como para preocuparme por el futuro?

Me gusta el presente, el mañana no es seguro. Si me paso preguntándome

cómo será el mañana, no voy a disfrutar el momento.

Papa me decía que mi abuelito llegaba a la casa con las bolsas de mandado

para la semana y ya estaba pensando en la semana que seguía. Antes así

era yo. Ahora no me preocupo, ya estoy viejo para preocuparme. Cuando

llego de la tienda no me preocupo por la semana siguiente. Me siento y

empiezo a disfrutar lo que hay. No se diga si es una manzana… o queso

asadero. Si me pongo a preocuparme por la semana que sigue, no voy a

disfrutar la manzana o el queso asadero.

Cierto día estaba comiendo en un trabajo y como siempre con mis ojos

cerrados. Una señora me preguntó…

–

Siempre que come ¿se queda dormido?-

–

Si estuviera dormido no le contestaría-

–

Es que siempre que lo veo comer, cierra sus ojos-

–

Me gusta disfrutar lo que estoy comiendo-

Después de unos días coincidí con esa señora en el comedor del trabajo.

Estaba comiendo, me acerco y le pregunto riéndome… – perdone, ¿esta

dormida?-

–

No, estoy haciendo lo que usted… disfrutando la comida-

–

¿Y qué tal?-

–

Me gusta hacerlo, ya llevo varios días haciéndolo y me gusta, gracias

por la lección-

Tomar café, agua… lo que sea hay que disfrutarlo. Inclusive, el estar

escribiendo estas líneas lo disfruto.

Creo que parte de la felicidad en esta vida es saber y poder disfrutar el

momento.

No se quien lo dijo que “ser feliz no es un destino, sino un estilo de vida”.