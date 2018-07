UNESCO inscribe al Valle de Tehuacán Cuicatlán como Patrimonio Mundial

París.- (Notimex) El comité de Patrimonio de la UNESCO i n s c r i b i ó hoy al Valle de Teh u a c á n – C u i c a t l á n (México) en su lista de Patrimonio Mundial, anunció la organización cultural y educativa de Naciones Unidas en un comunicado. El Valle de Tehuacán- Cuicatlán fue inscrito como “sitio mixto”, que define a aquellos enclaves que tienen “valores a la vez culturales y naturales”, reportó la UNESCO (Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) en su boletín informativo. La inscripción del sitio mexicano fue adoptada esta mañana en la 42 reunión del comité de patrimonio de la UNESCO celebrada en Manama (Bahrein). En su comunicado, fechado en la capital de Bahrein, la UNESCO destacó que “el valle de Tehuacán-Cuicatlán, en la región mesoamericana, es la zona árida o semiárida con mayor diversidad biológica de toda América del Norte”. “Sitio serial compuesto de tres elementos –Zapotitlán-Cuicatlán, San Juan Raya y Purrón– el valle es uno de los principales centros de diversificación de los cactus, una familia botánica en serio peligro en todo el mundo”, comentó el organismo internacional. “El sitio alberga en particular los bosques de cactáceas columnares más densos del planeta, que modelan un paisaje único compuesto conformado también por la presencia de magueyes, yucas y encinas”, agregó el boletín de la UNESCO. “Los vestigios arqueológicos revelan además un proceso de evolución técnica que refleja la domesticación precoz de los vegetales. El valle presenta también un sistema excepcional de gestión del agua, constituido por canales, pozos, acueductos y presas que son los más antiguos del continente y permitieron la sedentarización de comunidades que vivieron de la agricultura” agregó. La lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO tiene mil 73 sitios inscritos en la actualidad y México, hasta el día de hoy con 34 enclaves, es uno de los países que más lugares tienen en la lista a nivel mundial, y el primero de América Latina.