Un poco mas… un poco menos

Por: Gamaliel Espinoza

Se encuentra Manolo con Venancio. – Pero que es lo que te pasa Venancio, mira que te encuentro muy pensativo… y con esa moto hecha una bola de metal-. – Pues que ha de ser Manolo, que no sé si la he regado-. – Si me dices que hiciste te podré decir si la regaste o no Venancio-. – Hace unas horas venía caminando por la calle, cuando una chica en una moto se para frente de mi, y se em- pieza a quitar la ropa-. – Es cuento tuyo Venancio- – Te juro por esta que es la pura verdad Manolo-. – Bueno, y luego que pasó-. – Lo vas a creer que cuando quedó completamente desnuda y ya no tenía que quitarse me dice… toma lo que quieras, lo que quieras es tuyo-. – Y que hiciste pedazo de animal-. – Pues agarré la moto y me vine… pero como no se manejarla choqué y mira ahora lo que quedó de la moto…- – Y ¿cuál es el problema Venancio?- – Mira lo que ha quedado de la moto… ¿será que me equivoqué al escoger la moto?- – Claro que no grandísimo animal… la ropa de la chica ni siquiera te hubiera quedado- Les he dicho que cuando sale este tipo de noticias… me da alegria saber que todavía hay gente con imagi- nación. Según estudiosos… Adán, el padre de la raza humana vivió hace 338,000 años. Guao!!!!!!!!!! Esto me llena de asombro, me deja estupefacto… maravillado, anonadado… y con muchas ganas de saber una cosa… como fregaos sacan esa conclusión. Supongamos que se hacen otros estudios y dan como resultado que Adán vivió hace millones de años. Pero luego los estudiantes de sexto grado sacan la conclusión de que Adán vivió hace… 10 mil años. Pero ahora siendo un poco mas exa- gerados… otro estudio revelaría que Adán nuestro padre, nunca existió… ¿a cual le creería? Good cuestion… verdad? (“ikiumi”, estoy practicando mi ingles) Oh… ¿habrá alguien que de mas o de menos… años? Lo mas seguro es que se me vaya el sueño, o el hambre en pensar en cual de las cuatro “sugerencias” sería la mas acertada. ———————————————- En el XXIII Congreso de Galle- gos… se presentía un gran problema. No lograban ponerse de acuerdo en nada. El acuerdo a resolver estaba por ponerse a votación Unos votaban por una parte y otros… no sabia si votar o no. Se hizo un consenso… (nada que ver con la Conclave del Vaticano), bueno en realidad se hizo una encuesta… pero nada mas en los líderes… hay que aclarar que no había mujeres, de otra manera nunca se hubieran puesto de acuerdo. No es que no este de acuerdo en que voten las mujeres, sino lo que pasa es que ni entre ellas se ponen de acuerdo… nomas por eso. Cuando por fin estuvieron en un mismo sentir, en una misma línea… sólo quedaba una pregunta por resolver… Todos los gallegos estaban de acuerdo en pedir una Guerra Mundial… el problema era que no se ponían de acuerdo si ya podían tener la III Guerra Mundial o si era mejor esperar la IV. Que tiene que pasar para que un auto de 1996 pase a costar de 499.00 dolares a 135,800.00 dolares. Es un Acord que ya tiene 227,000 millas. Cuanto le quedará de vida a ese carro? Un Honda Accord EX no pasa de 35 mil dólares… nuevo y con garantía, y este carro que ya esta bien corrido y con tantos años encima ya ha alcanzado los 130 mil dolares. Lo que pasa es que el novio se propuso ayudar a su novia a vender su carro para obtener dinero para su boda… y vaya que lo logró. Max Lenman se puso a trabajar en promocionar el Accord y puso el video en Internet, en una página que se dedica a la venta de artículos. El video le quedó tan bien a Max que parecía que el video lo había hecho la automotriz Honda. Se empezó a recibir ofertas, tanto así que el precio subió a lo no esperado. Se hicieron mas de 2 millones de visitas en internet. Ojalá y el matrimonio se lleve a cabo y que duren mucho tiempo y que vivan muy felices, que en este tiempo es muy difícil lograrlo. Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: gamma9_10@yahoo.com y editorial@novedadesnews.com