Un poco de inteligencia por favor

Por: Gamaliel Espinoza

Estaba la muchacha aprendiz de ladrona haciendo lo mejor que podía para poder robar en esa casa. Estaba saliendo todo a la perfección. Ya casi terminaba su trabajo cuando de repente se enciende la luz… estaba el dueño de la casa haciendo su presentación. La asustada aprendiz le pide que no llame a la policía, ya que no le gustaría estar en la prisión, que era la primera vez que lo hacía. El dueño de la casa al ver a la muchachita que no estaba de mal ver… se le ocurre una malévola idea, y le dice… Está bien, no llamo a la policía, pero con una condición-. La que usted quiera señor, pero por favor, no llame a la policía. Yo hago todo lo que quiera. ¿Todo?- Le pregunta el señor con una mirada libidinosa… -Muy bien, ven vamos a mi recámara, ahí te diré lo que quiero. Ya en la recámara… el libidinoso no podía cumplir su objetivo. Por mas que lo intentaba no podía hacer nada ¿nada, nada, nada? Que no, que no, que no… (creo que así va la canción). ¿Sabes que muchachita? me estoy viendo en la obligación de llamar a la policía. Rania Youssef… actriz egipcia irá a juicio el 12 de enero. Todo es porque se le ocurrió asistir al Festival Internacional del Cine de El Cairo con un vestido transparente que se le notaban sus piernas. Dirá usted que qué exagerados ¿no? Pues no. Estamos hablando que esto paso en su tierra, Egipto. Si hubiera pasado en cualquier otra parte del mundo pues si… EXAGERADOS!!!!! Pero fue en su tierra y eso ella lo tenia que tener presente Según los críticos… “no dejaba nada a la imaginación”. ¿Será que no han visto como asisten aquí a las fiestas? ¿Otra vez? Estamos hablando de Egipto… no los Estados Unidos. “Quiero reiterar mi compromiso a los valores y ética que nos han inculcado en nuestra sociedad egipcia” dijo la actriz. Lo que me llama la atención es la respuesta de ella a los que le atacaron. No justifica por nada su vestido, al contrario. Supongamos que una actriz mexicana se le critica por su vestido luego, luego se defendería a capa y espada… por la razón de que no hay una cultura que respetar. Sin embargo, Rania sabe sus raíces y sobre todo reco- noce que le faltó respeto a su sociedad… la verdad es que la admiro. Un editor de prestigiado periódico dijo que su vestido mas bien parecía un traje de baño. En este país en cualquier fiesta que vaya… entre mas enseñe es mejor para las revistas… y para los hombres. ———————————————- ———————————————- Esta la muchacha en el bar (ahora cambiamos de sexo). Tomaba y tomaba. En eso llega su amiga y la ven en esa condición y le pregunta que porque esta haciendo eso. Es que mi novio y yo tenemos diferencias en cuanto a la boda-. ¿Es mucha la diferencia?- Mucha- A ver, vamos a ver que tanta es la diferencia… no hay nada en este mundo que no se pueda solucionar. ¿Que es lo que tu quieres? Yo quiero una boda elegante, con muchos invitados- Normal- También quiero que haya dos grupos musicales- Eso es normal- Quiero 20 damas con sus chambelanes-. Eso es normal, mi amiga.- Un pastel muy grande- Eso es normal- Quiero que la Luna de Miel sea en Francia- Guao amiga!!!!! Si que piensas en grande- Que la Luna de Miel dure un mes- Y por que no- Que sean unos 500 invitados- La quieres en grande mi amiga- Crees que es mucho lo que pido?- Nada mi amiga… eso no es nada. Y cual es la diferencia con tu novio?- ¿Son los invitados? ¿Los grupos musicales? ¿La Luna de Miel?- No, esas no son las diferencias- ¿Entonces? No entiendo cual es la diferencia amiga- Que él no se quiere casar, esa es la diferencia- Ahora hablaré de Kereem Hunt… corredor de los Kansas City. No sé que le habrá hecho la muchacha pero este cuate la golpeó… y hasta le dio una patada cuando estaba en el piso. Claro que la patada no fue como que dijéramos la quería matar… pero fue patada. No me explico como es que se les ocurre hacer el ridículo peleando en público. Se ciegan tanto que se les olvida que las paredes oyen y… ven. No nos podemos escapar de las cámaras. Ya cualquier persona tiene un celular y puede estar grabando. ¿Nos cuesta trabajo entender que por todos lados hay cámaras? Un poco de inteligencia y se podría evitar este problema que se le viene encima… ¿pobrecito? nhhhaaaaaa Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: gamma9_10@yahoo.com y editorial@novedadesnews.com.