Un error en la traducción pudo costarle la corona a Miss Colombia

Una confusión por parte del traductor asignado para las respuestas de Miss Colombia, Laura González, en el certamen de Miss Universo el domingo, pudo costarle el título. Durante la última ronda de preguntas, la virreina universal respondió: “Soy supremamente apasionada por lo que hago. Con pasión, entrego todo de mi ser en cada escenario que piso. Así lo hice como actriz, así lo hice como Miss Colombia y no lo dudo que así lo haría como Miss Universo”. En la oración que empezaba “con pasión” el traductor dijo: “With compassion I have discipline. With compassion I put my full self in every situation that I work at […]”. El error fue detectado por los conductores de la transmisión del reinado por la cadena TNT, quienes afirmaron que si bien el usar un traductor tiene sus ventajas puesto que le da tiempo a la reina para pensar en su respuesta, también puede haber un margen de error y puede equivocarse con alguna parte que no escuche con claridad. La edición 66 del certamen de Miss Universo celebrado este domingo en Las Vegas concluyó con la victoria de la sudafricana Demi- Leigh, una de las grandes favoritas desde un inicio para obtener la corona. La joven se la arrebató a la representante de Colombia, quien quedó primera finalista —la misma posición que obtuvo el país hace apenas dos años con Ariadna Gutiérrez; mientras que Davina Bennett, representante de Jamaica, fue la segunda finalista. Con su triunfo Demi- Leigh devolvió la corona a Sudáfrica, país que no se alzaba con la victoria desde hace casi cuatro décadas.