Un accidente casi mortal la llevó a convertirse en enfermera de emergencias en Parkland

El 16 de mayo es el Día Nacional de los Sobrevivientes de Eventos Traumáticos. Dallas, TX.– El 3 de julio del 2012 es un día que Savannah Fortner nunca olvidará. No solo las cicatrices de su cuerpo le recuerdan ese día caluroso de verano que cambió su vida para siempre, sino también el dolor que siente cada día al despertar, que se ha convertido en parte de su “nueva vida.” Pero, aunque el choque de frente que sufrió con su auto casi la mata a los 20 años de edad, el mismo le dio una nueva visión sobre la vida. Hoy ayuda a los demás, tal como los enfermeros del Departamento de Emergencias de Parkland Memorial Hospital y la unidad de internación por trauma la ayudaron a ella. Fortner habló acerca de estos eventos cruciales para la vida el 16 de mayo en el Día Nacional de los Sobrevivientes de Eventos Traumáticos Junto al personal del Rees-Jones Trauma Center de Parkland, Fortner estuvo disponible afuera de la cafetería del hospital, para hablar sobre la asociación con la organización American Trauma Society, asociación que busca que los sobrevivientes se conecten con programas creados para apoyar a pacientes y familias a través del proceso de recuperación. El programa Trauma Survivors Network vincula a sobrevivientes y sus familias con otras personas que han pasado por lesiones similares, y ofrece apoyo y recursos para que las víctimas puedan reconstruir sus vidas. “Tener acceso a un centro de trauma de Nivel I es fundamental para el tratamiento de lesiones severas,” expresó Jorie Klein, RN, Directora del Rees- Jones Trauma Center. “Los recursos que ofrece el programa Trauma Survivors Network complementan la atención médica que brindamos nosotros, ya que proporciona las capacidades, la confianza y los recursos que los pacientes necesitan para transitar su camino hacia la recuperación.” Fortner manejaba por un tramo de dos vías de la Autopista 78 en Farmersville. Cuando llegó a la cima de una colina, vio que un auto que venía por el lado contrario había cruzado de carril y se acercaba a toda velocidad hacia ella. Recuerda que viró para esquivar el auto que venía de frente y, luego, solo tuvo un momento de lucidez para ver que un bombero/paramédico de Farmersville se inclinaba sobre ella. Casi una semana después, se despertó en la unidad de cuidados intensivos quirúrgicos de Parkland con múltiples lesiones internas y huesos rotos. “Sufrí la rotura del bazo, me fracturé la pelvis y el fémur; en fin, tuve todo tipo de lesiones. Tenía puntos por todos lados en donde los médicos me habían suturado durante las diversas cirugías que tuvieron que practicarme para reparar todo el daño,” detalló Fortner. “Lo último que quería era levantarme, pero tuve un gran equipo que trabajó conmigo, y mi primera meta en fisioterapia fue sentarme al costado de la cama .” Después de un mes en Parkland, esos pequeños pasos se acrecentaron. A Fortner le dieron el alta y la trasladaron a un centro de rehabilitación; luego, volvió a su casa, donde finalmente pudo dejar la silla de ruedas, el andador y, más adelante, las muletas. Pero fueron esos días en Parkland los que realmente tuvieron una influencia sobre su futuro. “Cuando tienes 20 años, lo único que te preocupa es verte bien. Me acuerdo que al sufrir el ‘accidente’ me largué a llorar porque estaba muy avergonzada Los enfermeros me contuvieron y fueron tan amables. Me dijeron: ‘si esto es lo peor que pasa en el día de hoy, entonces es un gran día.’ Me hicieron sentir mucho mejor, y fue ahí cuando supe que quería tener la posibilidad de hacer que una sola persona se pudiera sentir tan bien como ellos me habían hecho sentir a mí ese día. Fue ahí cuando decidí que quería ser una enfermera de Parkland.” Fortner hizo honor a su palabra y se cambió de carrera de odontología a enfermería. Hoy se cumple un año desde que comenzó a trabajar como enfermera registrada en el Departamento de Emergencias de Parkland, y en un futuro desea convertirse en enfermera de trauma del Rees -Jones Trauma Center. A pesar del dolor que soportó, Fortner dice que tuvo “suerte de haber tenido” el choque, ya que ese evento hizo que se convirtiera en una mejor cuidadora. “Creo que la cualidad más importante que tiene que tener un enfermero es la empatía,” dijo. “Comprendo de manera genuina el sufrimiento de mis pacientes porque yo también pasé por eso. ” Para obtener más información sobre el programa Trauma Survivors Network, visite www. traumasurvivorsnetwork. org. Para obtener más información sobre los servicios brindados en Parkland, visite nuestro sitio web en www. parklandhospital.com.