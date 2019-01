Último niño inmigrante detenido en Tornillo abandona el centro

Dallas, Tx.- Tornillo, el centro de detención de niños inmigrantes indocumentados, acompañados o no, arrestados por autoridades migratorias estadunidenses tras cruzar la frontera con México, fue clausurado, confirmó un representante republicano. El representante republicano por Texas, Will Hurd, publicó ese día en un tuit “acabo de hablar con la gerencia de las instalaciones del Tornillo: el último niño se acaba de ir. Esta ciudad-campamento nunca debió existir en primer lugar, pero es una buena noticia que se haya acabado”. El centro, ubicado en el estado de Texas, abrió sus puertas el 14 de junio pasado tras la anunciada política de “tolerancia cero” contra la inmigración del presidente Donald Trump, llegó a albergar unos dos mil 500 menores, la mayoría procedentes de países de Centroamérica. El pasado viernes abandonaron las instalaciones los últimos niños que estaban detenidos y todas las tiendas de campaña y su equipo serán retirados del sitio a finales de este mes, dijo Krista Piferrer, portavoz de BCFS del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) a la agencia AFP. En un comunicado la secretaria adjunta de la Administración de Niños y Familias del HHS, Lynn Johnson, dijo que “a partir de este fin de semana, el último grupo de niños extranjeros no acompañados habrá sido transferido o dado de alta de las instalaciones de Tornillo”. De acuerdo con las autoridades del entro muchos de los menores fueron ya entregados a familiares o patrocinadores y pronto podrán iniciar sus procesos migratorios en libertad, ya sea pedir asilo o visa juvenil especial en caso maltrato por parte de sus padres. Sin embargo muchos niños no verán el fin de su aislamiento porque simplemente serán transferidos a otros albergues. Según activistas citados por el diario The Washington Post, el gobierno aún detiene a adolescentes en otros albergues grandes, como las instalaciones de Homestead, Florida, donde están agregando mil camas nuevas, para un total de dos mil 350.