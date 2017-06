TULA 400

Por: Ing. Esteban Sanchez

Este día 14 de Junio de 2017, fue una fecha memorable, por haberse declarado en la ciudad de Tula Tamaulipas, Pueblo Mágico Recinto oficial para sesionar el Congreso del Estado por primera vez con la presencia de los representantes de los tres poderes del Estado de Tamaulipas: el poder Ejecutivo con la presencia del C. Francisco J. García Cabeza de Vaca Gobernador del Estado, el poder Judicial con la presencia del C. Horacio Ortiz Renán Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y el Legislativo con la presencia de todos los diputados del Congreso de Tamaulipas. Dicha sesión dio inicio a partir de las 12 hrs., del mediodía, para concluir 2 horas más tarde. Este evento se llevó a cabo en el atrio de la Presidencia Municipal y el principal motivo de haber sesionado en este Pueblo Mágico, fue el de conmemorar los 400 años de su fundación (1617-2017). Cabe hacer mención que uno de los acuerdos aprobados en esta sesión fue el de incluir la materia de música en los niveles de Kinder y primaria como una aportación a las bellas artes desde los primeros años de educación ya que en nivel de Secundaria ya existe; además se aprobó una ley de preservación del medio ambiente en el Estado, como también el cuidado de los recursos naturales como el agua y productos perecederos. Durante el desarrollo de dicha sesión, se hizo remembranza de los grandes personajes de la revolución nacidos en esta tierra como lo fueron los Hermanos Vázquez Gómez, el profesor Manuel Villasana, la esposa de Porfirio Diaz Doña Carmen Rubio de Diaz, mencionándose también que esta ciudad fue capital del Estado entre los años 1846-1847 teniendo el título esta ciudad durante la revolución de “ciudad de los pianos” por haber existido un nivel cultural muy privilegiado dentro de su población. Además de que en esta población se ha dado a conocer nacional e internacionalmente como “la cuna de la cuera tamaulipeca” por haber sido el lugar donde desde siempre se ha elaborado y confeccionado la ya famosa “cuera tamaulipeca”. Por último, Tula festejará el 400 aniversario de su fundación el día 22 de Julio próximo, para lo que se tienen grandes eventos culturales, musicales, y deportivos, acompañados de su feria gastronómica por lo que se invita a todos sus hijos que salieron de esta tierra y no han regresado y a todos los tamaulipecos que radican en el extranjero. Por ahora es todo; mientras tanto ¡!!AQUI NO PASA NADA ¡!! Para cualquier información, favor de comunicarse a: editorial@novedadesnews. com y/o tulmex@hotmail.com.