‘Tuca’ regaña a mañosos

Ricardo Ferretti critica a los jugadores que fingen faltas y pide castigo más severo a quienes acumulen amonestaciones. Monterrey, NL.- Ricardo Ferretti, técnico de Tigres, explotó contra aquellos futbolistas que fingen faltas e insiste en quitar regla de suspender al jugador hasta que acumule cinco tarjetas amarillas. “Y que los jugadores se dejen de mariconadas, ya no alcanzan la pelota y se tiran”, dijo el estratega en conferencia de prensa. “Tuca” agregó que esperar a cinco amonestaciones para suspender a un jugador es demasiado. “Si nosotros queremos un mejor futbol pues tenemos que erradicar esta vaca lechera que le damos a todos los jugadores para hacer todas sus artimañas, todas su bola de cosas para impedir un mejor futbol, pero no entienden”. André Pierre Gignac y Guido Pizarro no arrancaron la semana al parejo de sus compañeros por un cuadro gripal y una contractura en la pierna derecha, respectivamente.