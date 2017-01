‘Tuca’ Ferretti sin sentimiento especial al enfrentar al América

Montrrey, NL.- Han pasado 20 días del duelo entre Tigres y América en donde Ricardo Ferretti pudo celebrar su partido mil con el título de Liga MX del Apertura 2016, pero enfrentar de nuevo a las Águilas no le genera ningún sentimiento. Previo a la jornada 3 del Clausura 2017, en donde se medirán los dos finalistas del torneo anterior, el técnico de origen brasileño dijo no sentir nada por el cuadro que dirige Ricardo Lavolpe. “Enfrentar al América, a Jaguares, a Puebla, a Toluca, a Pumas para mí es un orgullo, es una oportunidad de enfrentar a buenos equipos, no hago menos a nadie para no hacer más a nadie, todos merecen mi respeto, lo he demostrado a la largo de mi carrera”. Ferretti, quien suma su octavo torneo consecutivo al frente de Tigres, señaló que su equipo no debe permitir tener otra derrota, luego de sufrir el primer descalabro del torneo tras caer 2-0 frente al Atlas en el Estadio Jalisco en la Jornada 2 del Clausura 2017. “No es para alarmarse, sí para preocuparse. Somos un equipo grande, somos el campeón y no nos podemos dar el lujo de perder partido por ser el actual campeón. Tenemos que pensar en el presente para después acceder a la Liguilla y después ir por otro título”. NO CONTEMPLAN REFUERZOS Ricardo Ferretti, técnico de Tigres, cerró la puerta para que algún jugador llegue en calidad de refuerzo para lo que resta del Clausura 2017. “Si viene por alguien y alguien se quiere ir las puertas están abiertas para llegar están para salir, si alguien sale y hay tiempo buscaríamos con la directiva poder reemplazarlo”. El cierre de registros en la Liga MX es a finales del mes de enero. NO ENTRENA HUGO AYALA El defensor mexicano Hugo Ayala no entrenó al parejo de sus compañeros este lunes debido a que presentó un cuadro gripal, motivo por el que hizo trabajo de gimnasio en La Cueva de Zuazua.