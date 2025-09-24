Tuca Ferretti ‘sentencia’ a Henry Martín: “que se olvide del Mundial”

Ricardo Ferretti dijo que, a estas alturas, Henry Martín debería “despedirse” del Mundial del 2026, pues las lesiones no lo dejan en paz y, a este ritmo, no podrá retomar su nivel para competir por un lugar por el tercer delantero junto con Santiago Giménez y Raúl Jiménez.

Los dos Jiménez son los habituales en el XI titular de Javier Aguirre. En realidad, sólo se alternan el uno con el otro, pero hay una plaza para un tercer delantero que, en teoría, era para Henry Martín, pero sus lesiones ni siquiera han dejado que tenga actividad en el Apertura 2025.

Solamente tres partidos de ocho posibles y cero anotaciones para el atacante en este torneo. Por lo cual, Ricardo Ferretti, el técnico que le dio su primera convocatoria a Selección Nacional, dijo que es mejor que se despida de una vez del sueño mundialista.

Ricardo Ferretti aconseja a Henry Martín olvidarse del Mundial 2026

“Yo lo invité a selección por primera vez y se lastimó, tres lesiones musculares que son normales. La del tendón de aquiles es el detalle que tiene que curar. No se quiso operar, trató con fisioterapia, tratamientos y todo eso“, dijo en ESPN.

El Tuca cree que las lesiones y la falta de actividad poco a poco aquejan el nivel de Henry. Prueba de ello es el presente certamen.

“Cuando tienes una lesión, no tienes confianza y empiezas a recargar en la otra pierna y empiezan los problemas como tendinitis y esguince de rodilla. Tiene que operarse y olvidarse de la selección, desde que Javier Aguirre lo mandó a la tribuna… adiós, ya no tienes chance“, afirmó.

En el Mundial de Qatar 2022, Henry Martín marcó una vez y fue el titular, pero a los 32 años cada vez es menos su actividad con el América, lo cual podría influir en la decisión de Javier Aguirre de si llevarlo o no al 2026.