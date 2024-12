Trump promete mano dura en migración y política comercial en su primer día de Gobierno

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que su próximo mandato estará marcado por una línea dura en temas migratorios y de comercio, asegurando que tomará medidas desde el primer día en la Casa Blanca, en enero de 2025. Durante una entrevista pregrabada con la periodista Kristen Welker, transmitida en el programa “Meet the Press” este domingo, Trump reiteró su intención de acabar con el derecho a la ciudadanía por nacimiento, aunque esto implicaría modificar la Constitución, algo que representa un desafío legal y político significativo.

Trump explicó que en su primer mandato (2017-2021) tenía la intención de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento mediante una orden ejecutiva, pero afirmó que la llegada de la pandemia de COVID-19 alteró sus prioridades y le impidió avanzar en esa iniciativa. Ahora, con un panorama distinto, el republicano parece decidido a retomar este tema, que considera clave en su agenda migratoria. «Desde el día uno voy a trabajar en esto, es fundamental para la seguridad y la soberanía de nuestro país», subrayó.

En cuanto a la inmigración irregular, Trump reiteró su propuesta de llevar a cabo deportaciones masivas para las personas que se encuentran en Estados Unidos sin documentos legales, a pesar de reconocer que es «un asunto difícil». Según él, la implementación de estas medidas es necesaria para mantener el estado de derecho y el respeto a las normas migratorias del país. «Si alguien entra ilegalmente, no puede quedarse», afirmó con firmeza, dejando claro que este será un punto central de su política migratoria.

Sin embargo, el presidente electo mostró una postura más flexible hacia los “dreamers”, los jóvenes inmigrantes indocumentados que llegaron al país siendo niños y que se benefician del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Trump mencionó que no tiene planes inmediatos de deportar a este grupo y expresó su disposición a trabajar con los demócratas para buscar una solución que les permita permanecer legalmente en Estados Unidos. «Muchos de ellos han contribuido a este país y han logrado grandes cosas», reconoció.

A pesar de su mensaje más conciliador hacia los dreamers, Trump no ofreció detalles concretos sobre cómo planea trabajar con los demócratas para alcanzar un acuerdo. Algunos analistas consideran esta declaración como un intento de suavizar su imagen en un tema que históricamente ha generado tensiones en el Congreso y con la comunidad latina. «Es un tema complicado, pero creo que podemos encontrar una solución justa», afirmó Trump, aunque no presentó propuestas específicas.

En el ámbito comercial, Trump también dejó claro que retomará una postura proteccionista, como lo hizo en su primer mandato. Prometió renegociar acuerdos comerciales y continuar presionando a China, argumentando que su enfoque será garantizar que las políticas comerciales beneficien a los trabajadores estadounidenses. «Vamos a ser más duros que nunca en comercio. No podemos seguir permitiendo que otros países se aprovechen de nosotros», dijo, reiterando una de sus consignas habituales.

Trump evitó profundizar sobre cómo planea equilibrar sus promesas migratorias con las posibles consecuencias económicas que podrían derivarse de una reducción significativa de la mano de obra inmigrante, especialmente en sectores como la agricultura y la construcción. Estos sectores han expresado preocupación por el impacto que tendrían políticas migratorias restrictivas en sus operaciones.

Su retórica sobre la ciudadanía por nacimiento y las deportaciones masivas ha generado críticas tanto de activistas proinmigrantes como de algunos líderes empresariales, quienes argumentan que estas políticas podrían fracturar familias y afectar negativamente la economía del país. No obstante, Trump parece confiado en que sus propuestas resonarán con su base de votantes, quienes lo ven como un líder dispuesto a tomar decisiones difíciles.

El presidente electo concluyó la entrevista con un llamado a la unidad, aunque sus declaraciones muestran una clara intención de continuar con un enfoque polarizador en temas clave. «Amamos a nuestra nación, y todo lo que hacemos es para protegerla y hacerla más fuerte», enfatizó. Sin embargo, queda por ver si podrá equilibrar su retórica dura con soluciones prácticas que logren apoyo bipartidista en un escenario político profundamente dividido.

Aumento de los aranceles “de manera apropiada”

Trump aseguró que su país está subsidiando a México y Canadá con la política comercial actual y comentó que el aumento de los aranceles “de manera apropiada” mejorará la economía, pero no pudo garantizar que no tendrá un impacto en las familias estadounidenses.

“Soy un gran creyente en los aranceles”, apuntó y agregó que su propuesta de aumentar los aranceles a los dos principales socios comerciales de Estados Unidos -México y Canadá- hará “rico” a su país.

Trump matizó que cree que los aranceles “deben usarse de manera apropiada”: “No digo utilizarlas como un loco”.

A la pregunta de si puede garantizar que el aumento de los gravámenes de entrada a las importaciones no tendrá un impacto en los precios y en los consumidores estadounidenses, el presidente electo aseguró que no quiere garantizar nada.

“No puedo garantizar nada. No puedo garantizar el mañana. Pero lo que puedo decir es que si miras a mi economía antes del covid (los tres primeros años de su primer mandato), teníamos la mejor economía de la historia de nuestro país. Y teníamos muchos aranceles con diferentes países, pero en particular con China. Nos llevamos cientos de miles de millones de dólares y no teníamos inflación”, aseguró Trump.

EE.UU. podría abandonar la OTAN

El presidente electo también dijo que consideraría la posibilidad de que Estados Unidos abandone la OTAN si los países miembros no “pagan sus facturas”.

“Si están pagando sus cuentas, y si creo que nos están tratando de manera justa, la respuesta es: absolutamente, me quedaría con la OTAN”, dijo en la entrevista televisiva, pero anotó que de lo contrario consideraría que su país se retire.

La OTAN, creada después de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría, se comprometió en 2014 a que sus miembros gasten al menos el 2 % del PIB en defensa, algo que Trump ha presionado para que se logre, aunque también ha considerado que el porcentaje ideal debería ser el 4 por ciento.

Indultos a los participantes en la toma del Capitolio

Otra cosa que Trump dijo que “muy probablemente” hará su primer día en el Despacho Oval será indultar a algunas de las personas que participaron en el asalto del Capitolio el 6 de enero de 2021, quienes, según él, están “viviendo un infierno” en la cárcel. Actualmente, hay aproximadamente 250 personas detenidas.

No obstante, Trump dijo que “puede haber algunas excepciones” a sus indultos “si alguien fue un radical, loco”.

El otro gran tema ha sido la lucha contra la migración irregular y la necesidad de blindar la frontera con México para evitar lo que el ha considerado una “invasión” del país.

Trudeau advierte que Trump regresa al poder con “ideas más claras” de lo que quiere hacer. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, advirtió que el segundo mandato de Donald Trump va a ser más difícil porque el equipo del líder republicano tiene “ideas más claras de lo que quieren hacer de forma inmediata” y que la amenaza de los aranceles a Canadá y México es “seria”. Trudeau, que el 30 de noviembre viajó de forma inesperada a Mar-a-Lago para reunirse con Trump, explicó en un evento en Halifax, Canadá, que en relación con la primera presidencia del líder republicano (2017-2021), “está vez va a ser diferente”. Va a ser un poco más difícil. Llegan con ideas más claras de lo que quieren hacer de forma inmediata que la vez pasada”, dijo.

También señaló que la amenaza de Trump de imponer de forma inmediata un 25 % de aranceles a Canadá y México tiene que ser considerada seriamente y que sería “devastador” para la economía canadiense.

“Pero también supondrían problemas reales para los estadounidenses. Estados Unidos compra el 65 % de su petróleo de Canadá, grandes cantidades de electricidad y todo el gas natural exportado por Canadá. Dependen de nuestro acero y aluminio, así como de una variedad de importaciones agrícolas”, señaló.

El gobernante canadiense añadió que todos esos productos serían más caros para los estadounidenses y que Trump ganó las elecciones presidenciales en noviembre “con el compromiso de mejorar la vida de los estadounidenses y hacerla más asequible”.