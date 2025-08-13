breaking news New

Trump pone a la Policía de Washington bajo control federal y activa la Guardia Nacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el Gobierno federal tomará el control de la Policía de Washington D.C. y activará las tropas de la Guardia Nacional como parte de una campaña para controlar el crimen y “restablecer el orden público” en la capital.

Invoco oficialmente la sección 740 de la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia, y pongo al Departamento de Policía Metropolitana de Washington D.C. bajo control federal directo”, dijo el mandatario en una conferencia de prensa en la Casa Blanca junto a miembros de su gabinete.

Esta cláusula de la llamada Home Rule Act, que gobierna la autonomía de Washington desde 1973, otorga al presidente la facultad de asumir el control de emergencia de la Fuerza de Policía Metropolitana en circunstancias específicas.

El presidente estadounidense declaró una “Emergencia de Seguridad Pública“, puso a la Policía Metropolitana del Distrito de Columbia bajo el control de la fiscal general Pam Bondi, y nombró de manera interina al director de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terry Cole, el comisario de policía de la ciudad. Trump indicó que dentro de esta “acción histórica para rescatar la capital nacional del crimen, el derramamiento de sangre y el caos“, también estará “desplegando a la Guardia Nacional para ayudar a restablecer el orden público y la seguridad” en la urbe, algo que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que ya estaba en marcha.

Especificó que inicialmente las autoridades locales y federales “serán apoyados por 800 guardias nacionales de D.C. que se pondrán en acción”, a los que se unirán “mucho más, si es necesario”.

“Es el día de la liberación para Washington D.C.”, insistió, mientras adelantó – sin entrar en detalles- que también acabaría con los campamentos de personas sin hogar y que impondría mano dura a los “delincuentes juveniles que aterrorizan a la capital”.

El neoyorquino advirtió que esta campaña para “liberar” y “embellecer” a Washington solo será el comienzo de una operación a nivel nacional para “retomar el control” de ciudades estadounidenses que, según dijo, están amenazadas por la violencia callejera y los migrantes indocumentados.

“No vamos a permitir que eso suceda. No vamos a perder nuestras ciudades por esto. Estamos empezando con fuerza en D.C. y vamos a limpiarla muy rápido, muy rápido, pero esto irá más allá”, agregó el mandatario, que anunció que también limpiarán “la basura, los grafitis, la mugre y la suciedad” para dejar “reluciente” a la capital. Medios locales ya habían reportado que el Pentágono alistaba tropas de la Guardia Nacional ante una orden inminente de Trump. La semana pasada, el presidente ya anunció el despliegue de agentes federales en las calles de lo que considera una ciudad plagada de crímenes y que es muy permisiva con los delitos.

Al celebrar tres décadas de trayectoria, la banda mexicana de música electrónica Moenia demostró la noche de este viernes que sigue en plena forma, al arrancar su esperado Estamos Bien Tour en el emblemático Auditorio Nacional de la Ciudad de México. El trío, conformado por Alfonso Pichardo, Jorge Soto y Alejandro “Midi” Ortega, ofreció un espectáculo vibrante que reunió nostalgia, innovación y una impecable producción visual y sonora. Desde el primer momento, el público que llenó casi por completo el recinto mostró su entusiasmo, ovacionando a la agrupación apenas se encendieron las luces del escenario. Moenia inició la velada con “No hay fe”, un tema que cuestiona la existencia de Dios y que sirvió como carta de presentación de lo que sería un concierto cargado de energía y de mensajes profundos. La segunda parte del arranque llegó con “Cómo ves” y “Consecuencias”, canciones que despertaron una ola de emociones entre los asistentes, preparando el ambiente para una noche en la que el synth pop en español sería el protagonista indiscutible. La calidad vocal de Pichardo y la precisión instrumental de Soto y “Midi” marcaron el tono del espectáculo desde los primeros compases. Durante la presentación, Moenia hizo un recorrido por los momentos más significativos de su carrera, interpretando éxitos como “En qué momento”, “Manto estelar” y “Juegos de amor”, piezas que se han convertido en himnos generacionales. Cada tema fue recibido con gritos, aplausos y coros que demostraron la fidelidad de sus seguidores a lo largo de los años. El Auditorio Nacional se transformó en una gran pista de baile con juegos de luces sincronizados, pantallas de alta definición y proyecciones que acompañaban cada canción, creando una atmósfera que fusionaba la estética retro de los años 90 con la modernidad de las producciones actuales. Moenia logró transportar al público en un viaje sonoro que combinó la melancolía de sus inicios con la frescura de su música contemporánea. Fieles a su estilo y a su constante evolución, los integrantes de Moenia han considerado al Auditorio Nacional como un punto clave en su trayectoria artística. Han señalado en diversas entrevistas que este recinto les brinda la inspiración necesaria para diseñar espectáculos que no solo son conciertos, sino experiencias sensoriales completas. En esta ocasión, no fue la excepción, y la producción estuvo a la altura de su prestigio. Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó cuando interpretaron “Déjame entrar” y “Ni tú ni nadie”, provocando que el público se pusiera de pie para cantar al unísono. La conexión entre la banda y sus fans fue evidente, generando un ambiente de complicidad que solo se logra después de años de trayectoria y de haber acompañado musicalmente a varias generaciones. El concierto también incluyó temas más recientes, que mostraron la vigencia creativa de Moenia y su capacidad para adaptarse a los cambios en la industria musical sin perder su identidad. Estos nuevos sonidos se mezclaron con sus clásicos, ofreciendo un repertorio equilibrado que complació tanto a los seguidores de siempre como a las nuevas audiencias. El Estamos Bien Tour no solo es una celebración de 30 años de carrera, sino también una declaración de principios. Para Moenia, mantenerse en la escena con fuerza implica no solo reinterpretar sus grandes éxitos, sino seguir creando música que dialogue con el presente y conserve su sello inconfundible. La gira continuará el 22 de agosto en el Escenario GNP de Monterrey y el 30 de agosto en el Auditorio Telmex de Guadalajara, ciudades que esperan con ansias vivir la misma intensidad que se experimentó en la Ciudad de México. Además, la agrupación ha confirmado que llevará este tour a más ciudades de México y posiblemente a otros países de Latinoamérica.

