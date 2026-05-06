Trump: PGA debería readmitir golfistas de LIV porque quiere ver a Rahm contra Scheffler

(EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, consideró este jueves que el circuito PGA debería readmitir a aquellos golfistas que se marcharon al LIV ahora que el fondo soberano saudí le ha retirado la financiación porque quiere ver jugar al español Jon Rahm contra Scottie Scheffler y a otros muchos jugadores de nivel enfrentándose en un solo torneo.

«Quiero ver a Rory (McIllroy) jugar contra Bryson DeChambeau. Quiero ver jugar a gran John Rahm contra Scottie. Scottie es genial, ¿verdad? Scottie Scheffler es fantástico. Quiero verlo jugar contra Jon Rahm, contra Bryson (DeChambeau) y todos los demás», aseguró Trump al ser preguntado durante un evento en el Despacho Oval con respecto a la posibilidad de que el torneo PGA acepte a los golfistas que marcharon a LIV.

«Creo que sí (deberían readmitirlos)», contestó Trump antes de añadir que cree que «todos los grandes golfistas deberían estar compitiendo entre ellos».

El presidente estadounidense aseguró que le gustaría estar viendo la televisión hoy mismo porque el circuito PGA está celebrando desde ayer hasta el 3 de mayo el campeonato Cadillac en su campo de Doral, en Florida.

Las palabras de Trump llegan horas después de que El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF, en sus siglas en inglés) confirmó este jueves que dejará de financiar a LIV Golf a partir de la próxima temporada.

Con esta decisión la liga LIV, que nació como una escisión de PGA con premios muchos más cuantiosos, queda gravemente herida al perder el respaldo financiero saudí que hizo posibles sus enormes honorarios por participación y sus fondos de premios.

El PIF ha anunciado que dejará de financiar el LIV al finalizar la presente temporada, tras haber inyectado una cifra estimada de más de 5.000 millones de dólares en el proyecto a lo largo de cuatro años y haber incurrido en cuantiosas pérdidas.

La decisión del fondo soberano de dejar de inyectar dinero a la competición de golf ha llevado a la directiva de LIV a renovar su junta directiva con el fin de atraer a nuevos inversores que hagan posible la continuidad del circuito.

Las declaraciones de Donald Trump reabren el debate sobre la reunificación del golf profesional, en un momento clave tras la decisión del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí de retirar su financiamiento a LIV Golf.

La posible readmisión de jugadores al circuito PGA Tour no solo responde a una cuestión deportiva, sino también comercial, al buscar recuperar el atractivo global que se vio fragmentado con la irrupción de LIV.

Para figuras como Jon Rahm, Scottie Scheffler o Bryson DeChambeau, la reunificación representaría la oportunidad de volver a competir regularmente entre los mejores del mundo en un mismo escenario.

El debilitamiento de LIV Golf tras perder el respaldo financiero saudí evidencia la dificultad de sostener una liga paralela sin una base económica sólida a largo plazo. Durante años, el atractivo de LIV radicó en sus millonarios premios y contratos, lo que provocó una división en el deporte que afectó tanto a jugadores como a aficionados. Ahora, con la salida del PIF, el panorama cambia drásticamente y obliga a replantear el futuro del circuito alternativo.

Desde la perspectiva de los aficionados, la reunificación sería un paso positivo, al permitir ver enfrentamientos que hoy en día son poco frecuentes debido a la separación de circuitos.

En términos de negocio, el PGA Tour podría fortalecerse al reincorporar talento de alto nivel, recuperando audiencias y patrocinadores.

No obstante, el proceso no estará exento de tensiones, ya que existen diferencias contractuales, legales y deportivas que deberán resolverse para lograr una integración efectiva.

En conjunto, el momento actual podría marcar el inicio de una nueva etapa en el golf profesional, donde la competencia vuelva a centrarse en el rendimiento deportivo y no en las divisiones estructurales del circuito.