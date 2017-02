Trump firmó la Orden Ejecutiva Impide EU la entrada de migrantes musulmanes

Dallas, Tx.- En medio de fuertes y crecientes protestas de miles de personas en algunas de las principales ciudades del país -como Dallas y Washington-, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cumplió con la amenaza del ahora presidente Donald Trump de prohibir la entrada a los Estados Unidos de inmigrantes musulmanes. En repudio a la criticada medida tomada por el actual gobierno y cuya aplicación fue advertida por el polémico magnate al tomar posesión de su cargo, varios cientos de personas de origen musulmán, apoyados por otras nacionalidades, protestaron en Dallas contra la que llamaron una acción “inhumana, cruel y populista proveniente de un régimen de odio”. También gobiernos como el de México, los de América Latina, Europa, Asia y Medio han expresado su protesta o preocupación por las primeras medidas antiinmigrantes y económicas puestas en vigencia a través de órdenes ejecutivas por Donald Trump. A pesar de las reacciones suscitadas a nivel mundial contra esa criticada postura, el DHS ….anunció que Estados Unidos impediría el ingreso de inmigrantes de siete países con mayoría musulmana sin tomar en consideración la decisión de una jueza de bloquear la deportación de algunos a sus naciones de origen. “La orden ejecutiva del presidente sigue en su lugar, los viajes prohibidos seguirán prohibidos y el gobierno de Estados Unidos retiene su derecho a rebuscar las visas en cualquier momento del retenido por seguridad nacional o seguridad pública”, señaló el DHS. El lunes anterior una jueza federal bloqueó parcialmente la orden ejecutiva migratoria del presidente Donald Trump y prohibió que los inmigrantes de siete países detenidos en Estados Unidos sean deportados a sus países de origen. La jueza Ann Donnelly de la Corte Federal Distrital de Brooklyn determinó que la ejecución de las acciones ejecutivas del presidente podría provocar “daño irreparable” en los inmigrantes, muchos de los cuales han recibido visas o estatus de refugiados. Su dictamen tuvo lugar en medio del surgimiento de protestas espontáneas en varias de las principales terminales de Estados Unidos, incluido en Nueva York y Dallas.

En respuesta, el DHS sostuvo que la orden ejecutiva afecta a una porción menor de viajeros internacionales y representa el primer paso para restablecer el control de Estados Unidos sobre sus fronteras y seguridad nacional. Aproximadamente 80 millones de viajeros internacionales entran a Estados Unidos cada año. “Ayer (el pasado lunes) menos del 1.0 por ciento de los más de 325 mil viajeros internacionales que arriban diariamente tuvieron la inconveniencia mientras se implementan las medidas de seguridad reforzadas”, señaló el DHS. Trump anunció nuevas medidas para verificar los antecedentes de refugiados que buscan asilo en Estados Unidos a fin de impedir el ingreso de potenciales terroristas. Asimismo suspendió durante 120 días la entrada de todos los refugiados, detuvo indefinidamente la llegada de aquellos procedentes de Siria y durante 90 días la de siete países con población predominantemente musulmana: Irán, Irak, Libia, Somalia, Siria, Yemen y Sudán. El DHS señaló que los viajeros de esos países están siendo procesados para su entrada en Estados Unidos, consistentes con las leyes migratorias y las órdenes judicial. “Ningún extranjero en tierra extranjera, con vínculos de Estados Unidos, tiene un derecho total a demandar entrada a Estados Unidos o a demandar beneficios migratorios en Estados Unidos”, señaló. El fallo de la jueza Donnely no incide sobre la decisión de la administración Trump de suspender la entrada de los inmigrantes, sólo su deportación. Abogados del Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados (IRAP) impugnaron el fin de semana ante la Corte la constitucionalidad de sus acciones y pidieron a los tribunales que sean puestas en suspenso. El recurso legal fue hecho con un enfoque generalizado de tal manera que representaría los derechos de todos los refugiados inmigrantes que sean detenidos en los puertos de entrada al país tras la emisión de las órdenes ejecutivas EUROPA CONTRA DONALD TRUMP El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, afirmó que el cambio de presidencia en Estados Unidos pone a la Unión Europea “en una situación difícil” y urgió a sus líderes a “no complacer a potencias extranjeras”. “El cambio en Washington pone a Europa en una situación difícil, con la nueva administración pareciendo cuestionar los últimos 70 años de política externa americana”, señaló en una carta enviada a los gobernantes de los Veintiocho. Dicho cambio se enmarca en una “nueva situación geopolítica en el mundo”, que representa “un riesgo” para la UE, afirmó Tusk.

Ello incluye el surgimiento de “una China más asertiva”, la política “agresiva” de Rusia en Ucrania y los demás países vecinos, “guerras, terror y anarquía en el Oriente Próximo y África”, así como “declaraciones inquietantes de la nueva administración americana”. “Todo ello torna nuestro futuro altamente imprevisible. Por primera vez en nuestra historia, en un mundo externo cada vez más multipolar, muchos se están volviendo abiertamente antieuropeos”, señaló. “No hay razón por la que Europa y sus líderes deberían complacer potencias extranjeras y sus gobernantes. Hoy debemos defender muy claramente nuestra dignidad, independiente si estamos hablando de Rusia, China, Estados Unidos o Turquía”, urgió. Según Tusk, los desafíos a los que se enfrenta la mancomunidad ahora “son más peligrosos que nunca” y exigen de los gobernantes de la UE “valor para oponerse a la retórica de demagogos, que sostienen que la integración europea solo beneficia a las elites y que los países superarían mejor las dificultades por sí mismos”. El líder europeo constató la aparición de un “egoísmo nacional” que “se está convirtiendo en alternativa atractiva a la integración”. Apuntó, además, para el “declive de la fe en la integración política, la sumisión a los argumentos populistas y la duda en los valores fundamentales de la democracia liberal”, que son “cada vez más visibles”.

NO QUIEREN A TRUMP EN REINO UNIDO El Parlamento británico debatirá una petición ciudadana, firmada por más de un millón 700 mil personas, para exigir que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no realice una visita de Estado a Reino Unido. En menos de 24 horas la petición ciudadana en la página online del parlamento recaudó un millón de firmas y en su tercer día sigue en aumento. La moción será analizada en una sesión del Parlamento el próximo 20 de febrero. En su reciente viaje a Washington la primera ministra británica, Theresa May, extendió la invitación a Trump para una visita de Estado, la cual será realizada en el transcurso de este año en una fecha aún por definirse. Los jefes de Estado son hospedados en el Palacio de Buckingham y la reina les ofrece un banquete en uno de los salones de la residencia con toda la pompa y circunstancia de la ocasión. “La bien documentada misoginia y vulgaridad del presidente lo descalifica para ser recibido por su majestad la reina o el príncipe de Gales”, señala la petición iniciada por el ciudadano Graham Guest. La solicitud pide que Trump venga en su calidad de jefe de gobierno de Estados Unidos, pero no en una visita de Estado porque sería “vergonzoso” para la reina Isabel II.