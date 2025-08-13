breaking news New

Trump califica a la CDMX como uno de los “peores lugares del mundo” en homicidios

El presidente Donald Trump calificó a la CDMX como uno de “los peores lugares del mundo” en materia de seguridad.

Su declaración ocurrió a propósito del aumento de la violencia e índices delictivos en Washington DC.

La tasa de homicidios en Washington hoy es más alta que la de Bogotá, Colombia, Ciudad de México, algunos de los lugares de los que se habla como los peores lugares del mundo”, refirió. En conferencia de prensa, el presidente estadounidense presentó una tabla con las ciudades con más asesinatos por cada 100 mil habitantes.

Washington DC encabeza la lista con una tasa de homicidios de 27.54 por ciento.

Según la tabla de Trump, le siguen Bogotá con 15.1 por ciento; la CDMX con 10.6 por ciento; Islamabad con 9.2 por ciento; lima con 7.6 por ciento y Ottawa con 2.17 por ciento.

Trump activa la Guardia Nacional en Washington
Ante los altos índices de homicidios, el presidente Donald Trump anunció que la Policía de Washington DC pasará a ser controlada por su Gobierno, en tanto que desplegará al menos 800 efectivos de la Guardia Nacional. El presidente invocó la sección 740 de la ley de Autonomía Distrito de Columbia (Home Rule Act) para, tras dictar una emergencia de seguridad pública, poner al Departamento de Policía local bajo orden federal y colocar a la Guardia Nacional a cargo de “restablecer el orden público y la seguridad” de la capital estadounidense.

Nuestra ciudad capital está bajo ataque de pandillas violentas, criminales, maníacos y vagabundos y esto no puede pasar más” dijo el mandatario y aseguró que la capital “será limpiada rápidamente”.

La fiscal general Pam Bondi será la encargada de supervisar la toma de control federal de la Policía de Washington.

Bondi dijo que “el crimen en Washington D.C. será exterminado y que usarán “todo lo que puedan” para combatir a las personas que cometen delitos graves.

