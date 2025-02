El presidente Donald Trump afirmó que su prioridad es alcanzar directamente un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania, manifestando que está dispuesto a negociar de forma directa con las partes involucradas.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump expresó que, aunque le gustaría llegar a un pacto de inmediato, considera que un alto el fuego suele ser un paso previo necesario para avanzar hacia negociaciones más profundas.

El mandatario resaltó su experiencia en negociaciones, recordando a la prensa su libro «The Art of the Deal», y subrayó que actualmente está trabajando en acuerdos y transacciones que busquen poner fin al conflicto.

Trump enfatizó que el objetivo principal es lograr que la guerra termine, ya sea mediante un alto el fuego o mediante un pacto directo, señalando la urgencia de poner fin a los enfrentamientos.

Como parte de sus propuestas, el presidente anunció que prevé recibir en Washington al presidente ucraniano Volodímir Zelenski en los próximos días, con el fin de cerrar un acuerdo que beneficie a ambas partes.

El acuerdo propuesto contempla la cesión de recursos naturales de Ucrania a cambio de la ayuda militar que Estados Unidos ha proporcionado, un trato que, según Trump, sería clave para compensar los miles de millones de dólares ya invertidos en asistencia a Kiev.

Entre los recursos naturales que se discutirían se incluyen tierras raras, un sector estratégico para el desarrollo tecnológico y actualmente dominado por China, lo que le daría a Estados Unidos una ventaja competitiva.

Washington presentó recientemente a Kiev una propuesta que implicaba la cesión del 50% de los recursos naturales del país, aunque esta oferta no garantizaba la continuidad del apoyo militar estadounidense.

Debido a esta falta de garantías en el respaldo militar, el gobierno ucraniano se ha opuesto firmemente a la propuesta, manteniendo su postura en defensa de la integridad y seguridad nacional.

El presidente francés Emmanuel Macron, presente en la rueda de prensa, explicó que durante su reunión con Trump se discutió la necesidad de ofrecer garantías de seguridad a Ucrania para evitar futuras agresiones por parte de Rusia.

Macron recordó que Rusia inició su ofensiva en 2014 con la anexión de la península de Crimea y la intensificó con una invasión a gran escala en 2022, lo que ha generado inestabilidad en la región.

El diálogo entre los líderes destacó la importancia de no solo alcanzar un cese al fuego verificable, sino también de establecer condiciones que permitan negociar una paz duradera y segura.

El francés insistió en que las conversaciones deben ir más allá de la simple reconstrucción de los territorios ucranianos, abogando por garantías de seguridad que aseguren la estabilidad a largo plazo.

En sus declaraciones, Trump señaló su disposición para entablar negociaciones directas con Rusia, marcando un cambio significativo al excluir inicialmente a Kiev y a sus socios europeos de las primeras conversaciones.

Esta estrategia, que ha generado controversia, implica un giro en la política exterior estadounidense, ya que la administración de Trump opta por tratar directamente con Rusia en un intento por acelerar el fin del conflicto.

El enfoque de negociar de manera bilateral ha sorprendido a muchos, especialmente considerando el liderazgo unificado de Occidente bajo el presidente Joe Biden, quien ha coordinado el envío de ayuda militar y sanciones contra Moscú.

Durante los últimos tres años, Occidente ha mantenido una postura firme de apoyo a Ucrania, lo que ha contribuido a prolongar la guerra, a pesar de los esfuerzos por encontrar una solución diplomática.

La propuesta de Trump se produce en un contexto de creciente presión internacional para poner fin a la guerra y aliviar el sufrimiento de millones de personas afectadas por el conflicto.

Algunos analistas consideran que una negociación directa con Rusia podría abrir la puerta a un acuerdo que beneficie a ambas partes, aunque también advierten que esta estrategia podría aislar a Estados Unidos de sus aliados tradicionales.

La posible reunión en Washington entre Trump y Zelenski es vista como un paso crucial que podría marcar el inicio de nuevas negociaciones y, eventualmente, el establecimiento de un alto el fuego.

Mientras tanto, el mundo observa con cautela, esperando que estas conversaciones logren allanar el camino hacia una paz duradera en Ucrania, poniendo fin a años de conflicto.

Para lograr que la guerra en Ucrania llegue a su fin sin que esto tenga repercusiones negativas en México, es fundamental promover un proceso de paz basado en la diplomacia y la mediación internacional. Organismos como las Naciones Unidas, la OSCE u otros foros multilaterales pueden facilitar conversaciones entre las partes en conflicto, buscando establecer un alto el fuego inmediato y, posteriormente, negociaciones profundas que aborden las raíces del enfrentamiento.

Una solución negociada debería incluir garantías de seguridad y mecanismos de verificación que aseguren el cumplimiento de los acuerdos, lo que permitiría a Ucrania recuperar la estabilidad y, al mismo tiempo, evitar una escalada que pudiera tener efectos colaterales en otras regiones. La participación de actores neutrales y respetados en la comunidad internacional puede crear un ambiente propicio para el diálogo y la reconciliación.

Otra medida importante es el diseño de incentivos económicos y políticos que estimulen a las partes a comprometerse con la paz. Esto podría incluir acuerdos comerciales o inversiones en la reconstrucción, respaldados por un paquete de ayuda internacional que refuerce la estabilidad en la región sin perturbar la economía de países distantes como México.

México, al mantener una postura neutral en conflictos que no afectan directamente su territorio, puede actuar como un puente diplomático. Su experiencia en la promoción del diálogo y la mediación regional le permite apoyar iniciativas de paz de forma indirecta, sin verse involucrado en las tensiones geopolíticas que se originan en Europa del Este.

La comunidad internacional también debe trabajar en conjunto para reducir las tensiones a través de sanciones y medidas diplomáticas equilibradas que presionen a las partes a sentarse a negociar, pero sin desestabilizar la economía global. De esta forma, se minimizarían los impactos colaterales en países que, como México, dependen de un orden mundial estable y predecible.

El fomento del intercambio cultural y la cooperación en materia de seguridad y desarrollo entre las naciones también contribuye a generar un clima de confianza. Iniciativas que promuevan la educación, la cultura y la tecnología pueden ayudar a construir puentes entre diferentes regiones, haciendo que los conflictos se enfrenten desde un enfoque de entendimiento mutuo en lugar de rivalidad.

Asimismo, es importante que las potencias involucradas en la resolución del conflicto establezcan canales de comunicación directa y permanente, evitando la retórica beligerante y fomentando un ambiente de negociación continuo que permita ajustar y reforzar los acuerdos a medida que se implementan.

La transparencia en el proceso de negociación y la rendición de cuentas de los actores involucrados ayudarán a generar confianza tanto en las partes en conflicto como en la comunidad internacional, permitiendo que la paz se consolide de manera duradera y sostenible.

La cooperación entre países con intereses comunes, como la seguridad energética y la estabilidad económica, puede ser un motor para impulsar acuerdos que beneficien a todas las naciones, evitando que tensiones regionales se transformen en crisis globales que afecten a mercados y a economías distantes.

Putin se muestra dispuesto a abordar con Trump la reducción a la mitad del gasto militar

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se mostró este lunes dispuesto a discutir con su homólogo estadounidense, Donald Trump, la reducción a la mitad del gasto en defensa, tal y como propuso previamente el líder de EE.UU.

“La propuesta es buena. Estamos listos para discutirla”, dijo el jefe del Kremlin en declaraciones al periodista de la televisión pública rusa Pável Zarubin. Trump dijo hace unos días que le gustaría negociar con los dirigentes de Rusia y China la reducción a la mitad del presupuesto militar.

Quiero decirles: reduzcamos nuestro presupuesto militar a la mitad. Podemos hacerlo. Creo que seremos capaces de hacerlo”, dijo el líder de EE.UU.

Según Putin, Rusia podría llegar a tal acuerdo con Estados Unidos.

“No estamos en contra, me parece que la idea es buena. Estados Unidos recortaría (el gasto militar) en un 50 por ciento y nosotros también, y China se sumaría si quiere”, señaló.

Putin también dijo que Rusia está dispuesta a participar en grandes proyectos económicos con Washington.

“Si se decide abrir el mercado estadounidense a nuestros productores, podríamos venderles aproximadamente 2 millones de toneladas (de aluminio)”, aseguró.

Además, agregó que las empresas rusas y estadounidenses pueden trabajar juntas en ese ámbito, en particular, en la región sureña rusa de Krasnodar.

“Si sus empresas trabajan aquí con nosotros, esto también será beneficioso, porque las empresas ganarán dinero decente y los volúmenes correspondientes de aluminio se suministrarán al mercado interno a precios de mercado absolutamente asequibles”, opinó.

En este sentido, aseguró que la cooperación económica entre las partes es “algo en qué pensar”.

“Aquí hay en qué pensar, también en lo que respecta al trabajo conjunto en (la explotación de) minerales y tierras raras, así como en otras áreas, incluido, por ejemplo, la energía”, concluyó el presidente ruso.

Trump dijo horas antes que estaba negociando acuerdos económicos importantes con Putin en el marco de las conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania.

Trump cree que la guerra en Ucrania podría terminar en cuestión de semanas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró que la guerra en Ucrania podría acabar en cuestión de semanas.

“Creo que la guerra podría acabar pronto. En semanas. Eso creo. Creo que podríamos acabarla en semanas si somos listos. Si no lo somos, continuará y seguirá perdiendo gente joven y guapa que no debería estar muriendo. Y no queremos eso”, dijo en el Despacho Oval de la Casa Blanca junto al mandatario francés, Emmanuel Macron.

Este mismo lunes el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró en Ankara que Rusia está abierta a negociar también con Ucrania y Europa, pero que sus operaciones militares continuarán hasta que no se alcance un acuerdo que satisfaga sus intereses. Trump sí vio factible que se acepte un alto al fuego. “Creo que, en algún momento, estarán de acuerdo con eso. Y que una vez que se logre un alto al fuego esto terminará, porque no van a pasar de un alto al fuego a la guerra. Me alegro de haber podido ayudar, porque no había comunicación con Rusia hasta que llegué yo”, dijo.

El presidente estadounidense añadió que contempla ir a Rusia. “Si todo esto se arregla, lo cual creo que sucederá, seguro. El 9 de Mayo (día en que Rusia celebra la victoria en la Segunda Guerra Mundial) no lo sé, creo que es bastante pronto, pero en el momento oportuno iré”, dijo.