Tricolor conoce fechas y sedes para disputar Copa Oro 2019

Miami.- (Notimex) La selección mexicana de futbol conoció este día las sedes y fechas en que jugará la Copa Oro 2019, la cual será histórica con la participación de 16 equipos. La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Futbol Asociación (Concacaf) anunció este martes las sedes y fechas de los equipos cabeza de serie de la edición 15 del certamen, que se jugará del 15 de junio al 7 de julio del próximo año. El Tricolor, instalado en el Grupo A, jugará el 15 de junio en el Rose Bowl de Pasadena, California; el 19 en el Broncos Stadium at Mile High de Denver, Colorado, y el 23 en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte. También se dieron a conocer las fechas y sedes de las rondas de cuartos de final, semifinales y final, donde se ratificó al Soldier Field de Chicago como sede del partido por el título el 7 de julio próximo. Panamá y Trinidad y Tobago también están clasificados, y el resto de participantes se conocerá a través de la Liga de Naciones de Concacaf, con rondas en octubre y noviembre de 2018 y marzo de 2019. El próximo año se conocerá el calendario y grupos completos. El organismo informó que “las cuatro naciones cabeza de serie y mejor clasificadas según el Ranking de Concacaf de septiembre 2018 (en orden alfabético: Costa Rica, Honduras, México y Estados Unidos) y sus respectivos grupos, jugarán de la siguiente manera”: – Grupo A – México • 15 de junio: Rose Bowl, Pasadena, CA • 19 de junio: Broncos Stadium at Mile High, Denver, CO • 23 de junio: Bank of America Stadium, Charlotte, NC – Grupo B – Costa Rica • 16 de junio: Sede fuera de Estados Unidos por determinar • 20 de junio: Toyota Stadium, Frisco, TX • 24 de junio: Red Bull Arena, Harrison, NJ – Grupo C – Honduras • 17 de junio: Sede fuera de Estados Unidos por determinar • 21 de junio: BBVA Compass Stadium, Houston, TX • 25 de junio: Banc of California Stadium, Los Ángeles, TX – Grupo D – Estados Unidos • 18 de junio: Allianz Field, Minnesota, MN • 22 de junio: FirstEnergy Stadium, Cleveland, OH • 26 de junio: Children’s Mercy Park, Kansas City, KS Calendario, con sede y fecha, de las rondas finales de la Copa Oro 2019: • Cuartos de final (Dobles jornadas) • 29 de junio: NRG Stadium, Houston, TX (QF1: 2A v 1C & QF2: 1A v 2C)* • 30 de junio: Lincoln Financial Field, Filadelfia, PA (QF3: 2B v 1D & QF4: 1B v 2D)* – Semifinales • 2 de julio: State Farm Stadium, Glendale, AZ (Ganador QF1 v Ganador QF2) • 3 de julio: Nissan Stadium, Nashville, TN (Ganador QF3 v Ganador QF4) – Final • 7 de julio: Soldier Field, Chicago, IL.