TRES HIPOTESIS

Después de la ceremonia matrimonial la pareja se retira para su viaje de Luna de Miel.

Llegan al hotel y se disponen a hacer lo que cualquier pareja de recién casados debe de hacer (Aquí hay que aclarar que me refiero específicamente a la pareja de recién casados que no han tenido relaciones sexuales en ningún sentido, me refiero a que llegan vírgenes que ya es algo muy raro de ver, ahora primero se “estrenan” y luego se casan). La muchacha salió muy diestra en lo que el sexo se refiere. Se las sabía de todas, todas. No había nada que no supiera hacer y complacer a con su ahora marido.

El marido, después de haber cumplido con su labor se queda sentado al borde de la cama muy pensativo.

La muchacha se va a darse un baño y cuando regresa lo encuentra en la misma posición.

-¿Que te pasa Rigoberto?

-Nada-

-Te veo muy pensativo Rigoberto-

-No me pasa nada Florinda-

-Creo que si Rigoberto. Dime que es lo que estás pensando-

-En que me di cuenta de que no eras virgen-

-¿Te gustó lo que hice?

-Claro que me gustó, es más me encantó-

-Y… ¿tú crees que eso lo aprendí por correspondencia?

Vaya que los comerciales del Super Tazón estuvieron a la orden del día.

Uno que me llamó la atención es la de una cerveza. El mensaje del anuncio de esa cerveza era la de juntarnos y pasar un rato agradable.

Lo que nos faltaba… que la cerveza nos venga a unir.

¿Desde cuándo se usa la cerveza para unir a la familia? ¿Hace falta la cerveza para pasar un rato agradable ya sea con familia o con amigos?

Antes, de eso se “encargaba” la Coca Cola… hay que compartir, decía el anuncio.

Me imagino a una familia que no se habla porque tienen problemas, y ven este anuncio

– Vamos a reunirnos y lo vamos a lograr porque vamos a tomar cerveza.

Se imaginan tomando cerveza a esta familia… mejor no me lo imagino.

————————————————————————————————

Le preguntan a un niño cubano…

– A ver niño… ¿Qué es poesía?

– Poesía llega a casa de “pimo”-

– Espera, eso no es…-

– Poesía tumba puerta de casa de “pimo”-

– Pero es que eso no…-

– Poesía revisa cajones de la casa del “pimo”-

– Pero es que…-

– Poesía encuentra droga en cajones del “pimo”-

– No niño, eso no es…-

– Poesía se lleva preso a “pimo”-

– Niño, niño, niño… estamos hablando de poemas, p o e m a s-

– Bueno, el poema ahora es sacar a mi primo de la cárcel-

Según un estudio que se hizo en países hispanos… la gente que vive en la calle es inmune al coronavirus

Los científicos se dieron cuenta de que había una parte de la población que casi no se ha enfermado del Covid.

Se pusieron a investigar y el resultado fueron tres hipótesis.

¿Qué tanto será cierto? Juzgue usted.

La primera hipótesis: Son personas que viven aisladas. Creo que hay algo de cierto en este punto. No tienen contacto con las personas. ¿Quién quiere andar por esos lugares? ¿Quién quiere abrazarlos? O ya de perdido platicar con ellos. Si lo vamos a ver de este punto de vista pues y tiene sentido. Lo que no entiendo es que, no se toma en cuenta de que el virus es demasiado liviano que no se necesita mas que un viento suave para moverlo mas de 6 pies. Ahora imagínese un viento algo mas fuerte… los 6 pies, le va a venir valiendo un sorbete al virus.

La segunda hipótesis: por el medio ambiente que rodea a estas personas agarran mucha inmunidad. En otras palabras, entre más expuestos estén estas personas a patógenos… agarran mas inmunidad. Esto es cierto, pero tienen que agarrar el virus del Covid para ser inmunes. O sea que necesitan contagiarse de todas maneras.

Tercera hipótesis: que muchas de las personas que viven en la calle usan solventes y que estos pueden actuar como desinfectantes. Mmmmmm creo que esta hipótesis está descabellada. Así que mejor ni para que tomarla en cuenta.

Quiero colaborar con este estudio y tengo mi hipótesis. Da igual si la quieren considerar.

Cuarta hipótesis: como no están al tanto de las noticias del coronavirus pues no se preocupan, no se estresan por ver tanta noticia del virus… ¿usted que opina?

