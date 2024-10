TRAUMADO-COMPLEJADO

Por la calle iban dos misioneros por un camino, cuando se toparon con una señorita que estaba a un lado de un arroyo… no podía pasar, pues al hacerlo se iba a mojar su vestido. Uno de los misioneros se ofreció cargarla para que pudiera cruzar el arroyo. Un poco incomoda la muchacha aceptó la ayuda. El misionero la cargo y la cruzó. Ella siguió su camino y los misioneros hicieron los mismo. En todo el trayecto los dos misioneros no hablaron nada. Cuando llegaron a su destino, el misionero que haba visto como su compañero había cargado a la muchacha por fin habló.

•Tocaste a una mujer-

•Así es- contestó el otro misionero.

•No debiste tocarla-

•Yo la dejé al cruzar el arroyo… tu la sigues cargando en tu mente.

En el terremoto en México en el 1985 se dice que hubo mas de 100 mil muertos. El gobierno reportó como 10 mil. El asunto es que se hizo una investigación porqué murió tanta gente. Quien tenía la culpa de tanta muerte.

Quien había dado los permisos para construir tantos edificios, tantos apartamentos, quienes habían aprobado esos permisos, las compañías constructoras de edificios, casas, apartamentos… quienes habían escogido los terrenos para construir sin considerar los terrenos. Se hicieron las investigaciones pertinentes y se fueron al origen de todo. ¿Sabe quién tuvo la culpa de todas esas muertes? Pues nada menos y nada más que la triste águila que se paró en un nopal para comerse una serpiente. Sí la serpiente no se hubiera parado en el nopal… los indios no hubieron construido Tenochtitlan. Así que encontraron a la culpable.

En el 2029 Obrador envió una carta al Rey de España pidiendo que se disculpara por haber conquistado a México. Esto de la conquista pasó Y por ende por todos los desmanes que hicieron los españoles en el territorio conquistado. El rey de España ni siquiera se dignó en contestar esa carta que Obrador le había enviado a manera personal… los mexicanos nunca le pidieron que le enviara nada al Rey.El asunto no paró ahí. Ahora con la toma de posesión de Claudia se hicieron llegar las invitaciones a ese evento. Solo que al rey de España no se le invitó ¿sabe por qué? Pues porque ignoró la carta que le envió Obrador. Claudia apoyó que no se le enviara la invitación. Ver, supongamos que el rey de España hubiera contestado esa carta de Obrador. ¿En qué hubiera cambiado la vida de los indígenas en México? Aseguro en un 100% que en NADA. Si fuera que hubiera cambiado la vida de los indígenas sería el primero en pedir esa disculpa. Es más, estoy más que seguro que los indígenas ni cuenta se dieron de esa carta. Siendo un rebelde como siempre lo ha sido estoy mas que seguro que los indígenas ni siquiera saben o se dan una idea de que México fue conquistado hace 500 años… casi me atrevo a decirlo.

No me puedo imaginar Japón pidiéndole a EUA disculpas por las bombas en esas dos ciudades que todos sabemos las hizo trizas. ¿Qué pasó después de esas bombas? Japón se levanto y ahora la vemos como una super potencia en todos los sentidos.

¿Quiere otro país que no ha necesitado pedir disculpas por lo que le han hecho? No tiene un enemigo, no tiene dos, ni tres… tiene muchos. Es mas los tiene a su alrededor y sin embargo los ha podido dominar. No solo dominar… superar. Me refiero a ISAREL. Todo un ejemplo por seguir. No se ha tocado el corazón para destruir a quienes se oponen ellos como nación.

Estos ejemplos que he puesto son de gente que no dependen de otras. Y Obrador con su disparate enviando una carta a nombre de nadie que le pidió hizo su ridículo. En mi opinión creo que al rey de España ni siquiera se le ocurrió ver la carta. Creo que mas bien se le vino la canción de Juan Gabriel… “No vale la pena”. Bueno, también hay otra que le vendría bien a Obrador… “Pero qué necesidad”. Aunque para esta fecha más bien diría… “Pero qué NECEDAD” Creo que Obrador es una persona con complejo de inferioridad, aparte de muchos de sus defectos en su carácter. Es una persona vengativa, rencorosa, mentirosa, manipuladora… y me estoy quedando corto. Ahora, él es así por si mismo. El problema es que encontró eco en millones de personas que por muchos años estuvieron escuchándolo y se comieron su discurso.

Decía mi padre… “si no tienes nada bueno que hacer… no lo hagas”. Obrador se la pasó haciendo y deshaciendo a su antojo. Vendrán las consecuencias de todo lo que ha hecho Obrador. Y ahora que venga la revocación de mandato en tres años la gente logre abrir los ojos.

Obrador se la paso viendo el pasado porque es rencoroso… no pudo ver el futuro porque su objetivo era vengarse todo lo que se movió en su contra. Tuvo la oportunidad de ser el mejor presidente de México, pero mejor optó por ser el peor. Solo él y sus fanáticos seguidores creen que ha sido em mejor presidente de México.

No se quien lo dijo, y eso es lo de menos… “SI estas mirando el pasado, el presente, ni siquiera el futuro llegara”.

