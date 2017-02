Tras su triunfo legal por difamación, Melania Trump ingresa nueva demanda

Nueva York.- (Notimex) El equipo legal de Melania Trump anunció este marters que llegó a un acuerdo monetario con el autor de un blog que aceptó haberla difamado, además de que interpuso otra demanda contra el diario británico The Daily Mail por el mismo motivo. Los abogados de la primera dama estadunidense destacaron que obtuvieron una “suma sustancial” de parte del escritor Webster Tarpley, en un caso iniciado en una corte del estado de Maryland. Tarpley había reproducido, al igual que The Daily Mail, versiones originadas en Eslovenia, según las cuales, Trump había trabajado en Nueva York como escort o acompañante para hombres, lo que habría implicado también servicios sexuales. El autor del blog emitió una disculpa pública, de acuerdo con el abogado de Trump, en la que reconoció que “las declaraciones falsas fueron muy dañinas y perjudiciales para la señora Trump y su familia”. De manera original, la demanda había incluido también al diario The Daily Mail, pero el juez rechazó este caso por argumentar que estaba fuera de la jurisdicción del estado de Maryland. Dicha demanda fue interpuesta nuevamente este martes en una corte de Nueva York, pese a que The Daily Mail ya se ha retractado del artículo en cuestión y ha ofrecido además una disculpa pública. La demanda contra The Daily Mail exige 150 millones de dólares como compensación, tras sugerir que el artículo perjudicó los negocios que Melania Trump pudo haber iniciado como esposa del presidente de Estados Unidos. El texto de la demanda sugiere la intención de Trump de aprovechar su papel de primera dama de Estados Unidos para iniciar nuevos negocios. Trump tuvo una “oportunidad única en la vida” para lanzar numerosas líneas de productos, incluyendo joyas, ropa, zapatos y cosméticos en un momento en que ella es “una de las mujeres más fotografiadas en el mundo”, según la demanda. Las categorías de negocios que pudo haber iniciado Trump, de acuerdo con la demanda, incluyen prendas de vestir, accesorios, joyería, cosméticos, cuidado del cabello y fragancias, entre otros. El abogado de Trump, Charles Harder, es quien representó al exluchador Hulk Hogan el año pasado en su demanda contra el sitio web de noticias Gawker, que finalmente quedó fuera de circulación. Pese al contenido de la demanda, Harder declaró al diario The Guardian que Trump “no tiene intención de usar su posición con fines de lucro y no lo hará”.